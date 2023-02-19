Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2023 18:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 18:32
    ABONE OL

    Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşümün önemi anlaşılmıştı! İstanbul depremi kapıdayken İBB'den skandal kentsel dönüşüm açıklaması

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili birden etkileyen deprem sonrası akıllara İstanbul depremi geldi. Deprem bölgesinde kentsel dönüşümün önemi gözler önüne serilirken İstanbul'u yöneten zihniyet daha 1 ay önce skandal açıklamalarda bulundu. İBB Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in depremden 1 ay önce İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Kentsel Dönüşüm beni irite ediyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

    İstanbul depremi kapıdayken skandal açıklama

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki çifte depremlerdeki ağır tahribat üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan Millet İttifakı paydaşlarının, şehirlerdeki eski yapıların yerine yeni ve modern mimariyle binalar inşa edilmesine nasıl itiraz ettikleri tek tek gün ışığına çıkıyor.

    Deprem riski bulunan şehirlerden İstanbul'un yerel yönetimini elinde bulundan CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine en çok itiraz eden parti olmasının yanı sıra, depreme yönelik çalışma yürütmesi beklenen İBB Meclisi'nde Kentsel Dönüşüm karşıtı söylemler üretiliyor.

    Bunlardan bir tanesi de depremden 1 ay önce yapıldı.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, 10 Ocak 2023'te İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Ben az önce konuşulan tüm konuşmalarda 'Kentsel Dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor." ifadelerini kullandı.

    HATAY'DA DA AYNI ZİHNİYET
    Kahramanmaraş depremlerinin tahrip ettiği kentlerin başında gelen Hatay'da 8 yıl önce hükümet eliyle 'kentsel dönüşüm' hamlesi başlatılmak istenmiş ancak CHP'nin kaptan kamarasında bulunduğu bir grup muhalif projeyi akamete uğratmıştı.

    Antakya Belediye seçimlerini 2014 yılında kazanarak göreve gelen AK Parti'li İsmail Kimyeci, 2015 yılında "Kentsel dönüşüm Antakya'nın yüz akı olacak" demiş ve bölgede 1390 adet riskli yapı olduğuna işaret ederek kolları sıvamıştı.

    Ancak eski yapıların yenilenmesine CHP ve medyası karşı çıkarak halkı manipüle etmişti. Cumhuriyet gazetesi, 3 Kasım 2017'de "Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz" başlığıklı haber ile projeye karşı kışkırtılan Antakyalılar'ın tepkisini büyüterek yayınlamıştı.

    Bölgedeki CHP yapılanmasının kışkırttığı halkın tepkisi neticesinde Antakya'daki kentsel dönüşüm projesi kısmi olarak hayata geçirilebilmişti.

    CHP'nin 2019 yerel seçimlerindeki Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.

        İSKENDERUN'DA HEM BALTALADILAR HEM ALGI YAPTILAR
        Benzer durum Hatay'ın İskenderun ilçesinde de yaşanmıştı.

        Bakanlar Kurulu tarafından 2013 yılında İskenderun'un 6 mahallesi "riskli alan" olarak belirlenip kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Ancak CHP'li yerel idarecilerin kışkırtmasının ardından Meydan Mahallesi muhtarı tarafından 2015 ve 2017 yıllarında iki kez yargıya taşındı ve karar yargı eliyle iptal edildi.

        11 yılı aşkın bir süre devam eden yargılama süreci sonrası mahkeme kararı kesinleşince de Cumhurbaşkanlığı, 6 mahallenin "riskli bölge" kararını kaldırmak zorunda kalmıştı.

        Deprem sonrasında CHP'li medya, bu karar üzerinden "Deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetleri atarak korkunç bir manipülasyon örneği sergilemişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünya Erzin’i konuşuyor! CHP geldi kural delindi
        Haberler Güncel Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşümün önemi anlaşılmıştı! İstanbul depremi kapıdayken İBB'den skandal kentsel dönüşüm açıklaması
            SON DAKİKA