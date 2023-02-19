Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşümün önemi anlaşılmıştı! İstanbul depremi kapıdayken İBB'den skandal kentsel dönüşüm açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki çifte depremlerdeki ağır tahribat üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan Millet İttifakı paydaşlarının, şehirlerdeki eski yapıların yerine yeni ve modern mimariyle binalar inşa edilmesine nasıl itiraz ettikleri tek tek gün ışığına çıkıyor.
Deprem riski bulunan şehirlerden İstanbul'un yerel yönetimini elinde bulundan CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine en çok itiraz eden parti olmasının yanı sıra, depreme yönelik çalışma yürütmesi beklenen İBB Meclisi'nde Kentsel Dönüşüm karşıtı söylemler üretiliyor.
Bunlardan bir tanesi de depremden 1 ay önce yapıldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, 10 Ocak 2023'te İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Ben az önce konuşulan tüm konuşmalarda 'Kentsel Dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor." ifadelerini kullandı.
HATAY'DA DA AYNI ZİHNİYET
Kahramanmaraş depremlerinin tahrip ettiği kentlerin başında gelen Hatay'da 8 yıl önce hükümet eliyle 'kentsel dönüşüm' hamlesi başlatılmak istenmiş ancak CHP'nin kaptan kamarasında bulunduğu bir grup muhalif projeyi akamete uğratmıştı.
Antakya Belediye seçimlerini 2014 yılında kazanarak göreve gelen AK Parti'li İsmail Kimyeci, 2015 yılında "Kentsel dönüşüm Antakya'nın yüz akı olacak" demiş ve bölgede 1390 adet riskli yapı olduğuna işaret ederek kolları sıvamıştı.
Ancak eski yapıların yenilenmesine CHP ve medyası karşı çıkarak halkı manipüle etmişti. Cumhuriyet gazetesi, 3 Kasım 2017'de "Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz" başlığıklı haber ile projeye karşı kışkırtılan Antakyalılar'ın tepkisini büyüterek yayınlamıştı.
Bölgedeki CHP yapılanmasının kışkırttığı halkın tepkisi neticesinde Antakya'daki kentsel dönüşüm projesi kısmi olarak hayata geçirilebilmişti.
CHP'nin 2019 yerel seçimlerindeki Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.