Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşümün önemi anlaşılmıştı! İstanbul depremi kapıdayken İBB'den skandal kentsel dönüşüm açıklaması

Bunlardan bir tanesi de depremden 1 ay önce yapıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, 10 Ocak 2023'te İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Ben az önce konuşulan tüm konuşmalarda 'Kentsel Dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA DA AYNI ZİHNİYET

Kahramanmaraş depremlerinin tahrip ettiği kentlerin başında gelen Hatay'da 8 yıl önce hükümet eliyle 'kentsel dönüşüm' hamlesi başlatılmak istenmiş ancak CHP'nin kaptan kamarasında bulunduğu bir grup muhalif projeyi akamete uğratmıştı.

Antakya Belediye seçimlerini 2014 yılında kazanarak göreve gelen AK Parti'li İsmail Kimyeci, 2015 yılında "Kentsel dönüşüm Antakya'nın yüz akı olacak" demiş ve bölgede 1390 adet riskli yapı olduğuna işaret ederek kolları sıvamıştı.