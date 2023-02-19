Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2023 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 18:39
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmadı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmamıştır" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmadı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

    Hatay'da klorlamaya devam edilmektedir.

    Valilik ya da kaymakamlıkların "Musluk suyu içilebilir" uyarısını kadar içme ve diş fırçalamayı paket sulardan yapılmalı.

    Malatya'da sudaki bulanıklığın azalığı görülmektedir.

    Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmamıştır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya Erzin’i konuşuyor! CHP geldi kural delindi
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmadı
        SON DAKİKA