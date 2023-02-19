Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Hatay'da klorlamaya devam edilmektedir.
Valilik ya da kaymakamlıkların "Musluk suyu içilebilir" uyarısını kadar içme ve diş fırçalamayı paket sulardan yapılmalı.
Malatya'da sudaki bulanıklığın azalığı görülmektedir.
Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmamıştır.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Hatay'da klorlamaya devam edilmektedir.
Valilik ya da kaymakamlıkların "Musluk suyu içilebilir" uyarısını kadar içme ve diş fırçalamayı paket sulardan yapılmalı.
Malatya'da sudaki bulanıklığın azalığı görülmektedir.
Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık saptanmamıştır.