Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl? En yetkili isimden açıklama!

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Kendirli, Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı. Halen de beslenmesine aynı şekilde devam ediyoruz. Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.