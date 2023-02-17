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    • 17.02.2023 08:09
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    • 17.02.2023 08:12
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    Bankaların yardım ve bağış sınırlamasına muafiyet

    Son dakika haberi | OHAL kapsamında, bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin muafiyet kararı verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Bankaların yardım ve bağış sınırlamasına muafiyet

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta 'banka kaynaklarının binde dördünü aşmama' şartından muaf olacak.

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    Haberler Güncel Bankaların yardım ve bağış sınırlamasına muafiyet
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