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    • 18.02.2023 17:31
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    Deprem bölgesinde son durum | 296 saat sonra gelen 2 mucize

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. "Asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Bir yandan da ekiplerin enkaz alanlarında mücadelesi sürüyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 1'i kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bakan Kirişci, "11 ilde mazot ve gübre desteği nakdi olarak yapılacak. Çiftçilere 1.5 milyar TL yem desteği verilecek" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem bölgesinde son durum!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

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    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.

    Depremde kaç kişi vefat etti? AFAD AÇIKLADI!

    Takvim.com.tr deprem bölgesinden son durumu sizler için derledi;

    18 Şubat'ta deprem bölgesine ilişkin gelişmeler;


    16.26: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    AFAD Başkanı Sezer, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Sezer, depremin 10 bine yakın köyde de etkili olduğunu, 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Sezer, arama- kurtarma çalışmalarında bugün canlı kurtarılan kişilerin ümit verdiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Milletimizin başı sağ olsun. 10 ilimizde arama- kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz. Hatay'da dün 200 kadar binada arama- kurtarma çalışması yapılıyordu, bugün 98'e düşmüş durumda. Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda, Adıyaman'da da Çınar Sitesi'nde çalışmalar devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları yarın akşam büyük oranda sonlandırılmış olacak. Şu anda 13 bine yakın arama- kurtarma personelimiz Hatay'da görev yapıyor. 80 ülkeden bize destek amacıyla gelen arama- kurtarma birliklerinden görev süreleri bitenlerden ayrılmalar gerçekleşiyor, onlara da milletimiz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

    '682 BİN VATANDAŞA NAKDİ YARDIM ÖDEMESİ YAPILDI'
    AFAD Başkanı Sezer, çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumunun sürdüğünü kaydederek, "682 binin üstünde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemesi gerçekleştirildi. Sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kira yardımları konusunda da burada esas olan barınmaya destek olmak. Evini kaybeden, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; bunlardan biri konteyner ve diğer barınma hizmetler, ikincisi de kira destekleri. Bu, ev sahipleri için 5 bin TL kira desteği, 15 bin TL taşınma desteği. Kiracılar için ise 2 bin TL destek parası, 15 bin TL taşınma desteği olarak. Burada da başvurular e-Devlet üzerinde yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda 20 bine yakın kira destek müracaatında bulunan vatandaşımız var. Esas dikkat etmemiz gereken konu şu; konteyner ya da benzeri barınma desteği isteyenler kira desteği alamayacaklar; ama 15 bin TL taşınma desteğinde bulunacağız" diye konuştu.

    'YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE HASAR TESPİT YAPILDI'
    Yunus Sezer, deprem bölgesinde diğer illere tahliye işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, "430 binin üzerinde şu ana kadar bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. 313 bin 720 kişiyi biz kamu misafirhanelerinde, otellerde, konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürüyor. Yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış durumda" dedi.



    15.36: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Kirişci, "11 ilde mazot ve gübre desteği nakdi olarak yapılacak. Çiftçilere 1.5 milyar TL yem desteği verilecek" dedi.


    13.19 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Koca, afetin yaşandığı 10 ilde yatan yaralı sayısının 6 bin 108 olduğunu söyledi.

    Diğer illere sevk edilen yaralılarla toplam sayının 21 bin 859 olduğunu söyleyen Koca, 13 bin 612 kişinin ise taburcu olduğunu söyledi.

    SALGINA KARŞI ÖNLEM
    Koca, salgın hastalık riskine ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi verdi.

    Koca, şunları söyledi:
    "Örnekler deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olduğunu göstermektedir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da alacağımız tedbirlerle depremzede kardeşlerim hayata sarılacaktır. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartıdır. Bu amaçla bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle ile birlikte tankerle su verilen toplam 1181 noktada klor ölçümü yapıldı. İlk günden itibaren 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapıldı.

    RİSKLER KONTROL ALTINDA
    6 bin 832 noktada uygun, 1547 noktada yetersiz bulundu. İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatıldı. Tüm çadır kentlerimizde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Bu bilgilerle birlikte şu bakımdan müsterih olun, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalık, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı. tedavilerine hemen başlandı."

    Koca'nın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
    Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. Tüm bölgede insan gücünün sınırlarını zorluyoruz. Görevimizi 100 bini aşkın sağlık çalışanlarımızla sürdürüyoruz.

    Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı 140 bindir.

    Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde büyük başarılar ortaya kondu. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür ediyorum."

    SALGIN RİSKİ VAR MI?
    Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Ortak alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapılıyor"

    DURUMLARI İYİ
    Koca, 296 saat sonra kurtarılan 2 vatandaşın sağlık durumunun iyi ve bilinçlerinin açık olduğunu belirtti.

    11.40 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.


    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı.

    "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

        Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

        Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

        Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

            Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

            Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

            Hatay'da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı.

            Hatay Antakya Kanatlı apartmanında depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar, bir çocuk ve bir kadın enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı.

                Arama kurtarma ekiplerinin Suriyeli depremzede ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar'ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı görüldü.

                10.48 Depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 186 vatandaştan 1392'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 794'ü taburcu edildi.

                09.52 Elektrik ve doğal gazda depremzedelerden OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

                09.18 Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

                17 Şubat'ta deprem bölgesine ilişkin gelişmeler;

                21.37: Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti.

                21.00: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuğun olduğunu belirtti.

                Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

                "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."


                20.07: Bakan Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

                18.50: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.

                Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

                35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor. 11 ilimizde devam eden enkaz çalışması 200'ün altına indi.

                264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar.

                Refakatsiz çocuklar başımızın tacı, birisini bile mağdur etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuk var, 1342'sinin kimliği belirlendi.

                172 bin 780 çadır kurulmuş durumda. Katar'dan 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın hasar tespiti yapılmış durumda. 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız bina sayısı daire olarak 1 milyon 900 bin civarında.

                Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.

                10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.

                AFETZEDELER İÇİN DESTEK ÖDEMELERİ
                Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir.

                18.24: HATAY'DA 278. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

                Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.

                Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

                    PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

                    Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, sahra hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yasinoğlu, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


                    17.13: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 85 bin bina ağır hasarlı" dedi. Yeni imar planıyla ilgili de konuşan Kurum, "Hazırlık sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.


                    14.47 Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.

                    14.46 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.

                    14. 46 Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

                    14.45 Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.

                    10.33: EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

                    10.09: GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
                    Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

                    Depremde vefat edenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak

                    Başkanlıktan dün yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

                    Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

                    Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

                    09.55 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.

                    2 MUCİZE BİRDEN
                    01.39 Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra sağ çıkarıldı
                    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı.


                    26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

                    Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Akademi Hastanesi'nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

                    Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama-kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı.

                    Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.

                    TELEFONLA YAKINLARINI ARADI
                    Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu.

                    Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



                    ŞAKİROĞLU'NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI
                    Mehmet Ali Şakiroğlu'nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.



                        'HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI'
                        Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00'de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye'yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.

                        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
                        00.25 Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.
                        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

                        Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

                        Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



                        "BİR KİŞİ DAHA OLABİLİR"
                        Depremden günler sonra enkazdan çıkarılan Osman'ın, arama kurtarma ekiplerine enkazda bir kişinin daha olabileceğini söylediği belirtildi.

                        Bu bilgi üzerine ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.

                        00.07 AFAD asrın felaketinde can kaybı 38 bin 44'e yükseldiğini duyurdu.
                        AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

                        Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

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                        Haberler Güncel Deprem bölgesinde son durum | 296 saat sonra gelen 2 mucize
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