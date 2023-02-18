Deprem bölgesinde son durum | 296 saat sonra gelen 2 mucize

'682 BİN VATANDAŞA NAKDİ YARDIM ÖDEMESİ YAPILDI'

AFAD Başkanı Sezer, çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumunun sürdüğünü kaydederek, "682 binin üstünde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemesi gerçekleştirildi. Sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kira yardımları konusunda da burada esas olan barınmaya destek olmak. Evini kaybeden, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; bunlardan biri konteyner ve diğer barınma hizmetler, ikincisi de kira destekleri. Bu, ev sahipleri için 5 bin TL kira desteği, 15 bin TL taşınma desteği. Kiracılar için ise 2 bin TL destek parası, 15 bin TL taşınma desteği olarak. Burada da başvurular e-Devlet üzerinde yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda 20 bine yakın kira destek müracaatında bulunan vatandaşımız var. Esas dikkat etmemiz gereken konu şu; konteyner ya da benzeri barınma desteği isteyenler kira desteği alamayacaklar; ama 15 bin TL taşınma desteğinde bulunacağız" diye konuştu.

'YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE HASAR TESPİT YAPILDI'

Yunus Sezer, deprem bölgesinde diğer illere tahliye işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, "430 binin üzerinde şu ana kadar bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. 313 bin 720 kişiyi biz kamu misafirhanelerinde, otellerde, konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürüyor. Yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış durumda" dedi.





15.36: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Kirişci, "11 ilde mazot ve gübre desteği nakdi olarak yapılacak. Çiftçilere 1.5 milyar TL yem desteği verilecek" dedi.



13.19 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, afetin yaşandığı 10 ilde yatan yaralı sayısının 6 bin 108 olduğunu söyledi.

Diğer illere sevk edilen yaralılarla toplam sayının 21 bin 859 olduğunu söyleyen Koca, 13 bin 612 kişinin ise taburcu olduğunu söyledi.

SALGINA KARŞI ÖNLEM

Koca, salgın hastalık riskine ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi verdi.

Koca, şunları söyledi:

"Örnekler deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olduğunu göstermektedir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da alacağımız tedbirlerle depremzede kardeşlerim hayata sarılacaktır. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartıdır. Bu amaçla bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle ile birlikte tankerle su verilen toplam 1181 noktada klor ölçümü yapıldı. İlk günden itibaren 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapıldı.

RİSKLER KONTROL ALTINDA

6 bin 832 noktada uygun, 1547 noktada yetersiz bulundu. İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatıldı. Tüm çadır kentlerimizde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Bu bilgilerle birlikte şu bakımdan müsterih olun, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalık, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı. tedavilerine hemen başlandı."

Koca'nın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. Tüm bölgede insan gücünün sınırlarını zorluyoruz. Görevimizi 100 bini aşkın sağlık çalışanlarımızla sürdürüyoruz.

Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı 140 bindir.

Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde büyük başarılar ortaya kondu. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür ediyorum."

SALGIN RİSKİ VAR MI?

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Ortak alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapılıyor"

DURUMLARI İYİ

Koca, 296 saat sonra kurtarılan 2 vatandaşın sağlık durumunun iyi ve bilinçlerinin açık olduğunu belirtti.

11.40 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.