Miraç kandilinde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Miraç Kandilinde neden süt içilir, dağıtılır Diyanet?

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT DAĞITILIR?

Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Bir başka rivayete göre ise Peygamber Efendimiz'e, Miraç gecesi birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:

"Eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)