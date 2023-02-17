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    • Haberler
    • 17.02.2023 08:25
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    • 17.02.2023 08:25
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    Miraç kandilinde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Miraç Kandilinde neden süt içilir, dağıtılır Diyanet?

    Miraç gecesinde süt içmek sünnet mi, neden süt içilir ve neden süt dağıtılır merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    MIRAÇ KANDILINDE NEDEN SÜT IÇILIR, DAĞITILIR DIYANET?

    Miraç kandilinde süt içmenin önemi Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma günü yani bugün idrak edilecek. Peki Miraç Kandili süt içmek ne demek, sünnet mi? Miraç Kandili süt ne zaman içilir, neden süt içilir ve dağıtılır? İşte Miraç kandilinde süte okunacak dualar, sureler, ayetler!

    MIRAÇ KANDILINDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

    Miraç Kandilinde süt içmenin anlamının şu şekilde açıklandığı bilinmektedir:

    Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri). Burada şarap kötülüğü temsil ettiğinden dolayı tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

    MİRAÇ KANDİLİNDE NE ZAMAN SÜT İÇİLİR?

    Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra hu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak.

    Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir.

        MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT DAĞITILIR?

        Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

        Bir başka rivayete göre ise Peygamber Efendimiz'e, Miraç gecesi birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:

        "Eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)

        Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.
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        Haberler Haberler Miraç kandilinde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Miraç Kandilinde neden süt içilir, dağıtılır Diyanet?
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