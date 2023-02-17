Dünya böyle dayanışma görmedi! 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına çocuklar damga vurdu büyük

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası toplanan bağış miktarı ile tarihe geçti. Turkuvaz Medya Merkezi'nden gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurtiçi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.
115 MİLYARI GEÇTİ
Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzede vatandaşlarımız için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası toplandı. Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.
Eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği sergilenen tarihi gece; iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu. Ekranların sevilen isimleri, Türkiye'ye canlı yayında bağış çağrısında bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerinin başkanları da programda bağış topladı.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda vatandaşlardan gelen bağışlar ve dayanışma mesajları duygulandırdı.