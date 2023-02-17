Dünya böyle dayanışma görmedi! 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına çocuklar damga vurdu büyük





115 MİLYARI GEÇTİ

Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzede vatandaşlarımız için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası toplandı. Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.

Eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği sergilenen tarihi gece; iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu. Ekranların sevilen isimleri, Türkiye'ye canlı yayında bağış çağrısında bulundu.