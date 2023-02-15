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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 15.02.2023 20:28
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    • 15.02.2023 22:32
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    Türkiye Tek Yürek! Turkuvaz Medya yayınında deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

    Kahramanmara merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye Tek Yürek olarak yardım kampanyasına başladı. Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları bugün ortak yayın yaptı. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak olan yardımları topladı. Yardım kampanyası kapsamında Turkuvaz Medya Grubu yayınında rekor bağış yapıldı. Kim ne kadar bağış yaptı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kim ne kadar bağış yaptı?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için TV kanallarının ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlendi.

    Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geldi.

    Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu.

    Saat 20.00'de başlayan yardım kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

    "TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

    "TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

    YARDIM HESAPLARI
    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR32 0001 0017 4555 5555 5553 60

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR05 0001 0017 0017 4555 5555 5553 61

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR75 0001 0017 0017 4555 5555 5553 62

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SWIFT TCZBTR2A

    Program, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.

        YAPILAN DESTEKLERDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;
        Saat 20.00-21.00 kapsamında ATV ve TRT 1'den Nihat Hatipoğlu ile Pelin Çift'in moderatörlüğünde rekor bağış yapıldı.

        Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu. Turkuvaz Medya Grubu güvenlik görevlileri AFAD'a 50 bin TL bağış yaptı.

        Türk Telekom: 2 milyar TL

        Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

        Cengiz Holding: 3 milyar TL bağışladı

        Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

        Nihat Hatipoğlu: 200 bin lira

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 200 bin lira

        Zorlu Holding: 30 milyon TL

        Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

        Avrupa Konutları - Artaş İnşaat: 20 milyon TL

        Bilfen Okulları: 1 milyon TL

        Memur-Sen: 10 milyon TL

        HAK-İŞ: 10 milyon TL

        Filli Boya: 10 milyon TL

        TMSF: 2 milyar TL

        Halkbank: 7 Milyar TL

        Turkcell: 3,5 Milyar TL

        Vakıfbank: 12 Milyar TL

        Ziraat Bankası: 20 Milyar TL

        Kalyon Holding: 950 milyon TL


        REKOR BAĞIŞ
        Saat 21.20 itibariyle Turkuvaz Medya Grubu ve TRT moderatörlüğünde 55 Milyar 266 milyon 494 bin TL bağış toplandı.

        Bağış kampanyası daha sonra diğer kanalların moderatörlüğünde devam etti.

        Kampanyaya ilişkin kapsamlı haber için tıklayınız;

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        Haberler Güncel Türkiye Tek Yürek! Turkuvaz Medya yayınında deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?
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