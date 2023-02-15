Türkiye Tek Yürek! Turkuvaz Medya yayınında deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için TV kanallarının ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlendi.
Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geldi.
Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu.
Saat 20.00'de başlayan yardım kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.
"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın
"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın
YARDIM HESAPLARI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR32 0001 0017 4555 5555 5553 60
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR05 0001 0017 0017 4555 5555 5553 61
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR75 0001 0017 0017 4555 5555 5553 62
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SWIFT TCZBTR2A
Program, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.