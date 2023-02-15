Türkiye Tek Yürek! Turkuvaz Medya yayınında deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

YAPILAN DESTEKLERDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;

Saat 20.00-21.00 kapsamında ATV ve TRT 1'den Nihat Hatipoğlu ile Pelin Çift'in moderatörlüğünde rekor bağış yapıldı.

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu. Turkuvaz Medya Grubu güvenlik görevlileri AFAD'a 50 bin TL bağış yaptı.

Türk Telekom: 2 milyar TL

Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

Cengiz Holding: 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

Nihat Hatipoğlu: 200 bin lira

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 200 bin lira

Zorlu Holding: 30 milyon TL

Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat: 20 milyon TL

Bilfen Okulları: 1 milyon TL

Memur-Sen: 10 milyon TL

HAK-İŞ: 10 milyon TL

Filli Boya: 10 milyon TL

TMSF: 2 milyar TL

Halkbank: 7 Milyar TL

Turkcell: 3,5 Milyar TL

Vakıfbank: 12 Milyar TL

Ziraat Bankası: 20 Milyar TL

Kalyon Holding: 950 milyon TL



REKOR BAĞIŞ

Saat 21.20 itibariyle Turkuvaz Medya Grubu ve TRT moderatörlüğünde 55 Milyar 266 milyon 494 bin TL bağış toplandı.

Bağış kampanyası daha sonra diğer kanalların moderatörlüğünde devam etti.

Kampanyaya ilişkin kapsamlı haber için tıklayınız;