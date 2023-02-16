Miraç Kandili ne zaman idrak edilmeye başlandı? Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır? Miraç Kandili faziletleri…

Sabahın erken saatlerinden itibaren Müslüman vatandaşlar Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır? Miraç Kandili ne zaman idrak edilmeye başlandı sorularına yanıt aramaya başladı. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler Diyanet'in 2023 dini günler takvimine göre Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta idrak edildiğini görünce hemen yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler için haberimizde tüm bilgileri derledik. İşte Miraç Kandili faziletleri…
MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?
Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.