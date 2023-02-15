CHP'nin deprem bölgesindeki pozu tepki çekti! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mahmut Tanal... Hepsi gülüyor!

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

Deprem 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP ise enkaz üzerinde siyaset devşirmenin yollarını aradı. ilk önce AFAD'ı ve bürokratları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha acılar tazeyken seçim tarihi üzerinden algı operasyonuna girişerek Başkan Erdoğan'ı depremden sorumlu tuttu.