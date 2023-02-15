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    • 15.02.2023 16:14
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    CHP'nin deprem bölgesindeki pozu tepki çekti! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mahmut Tanal... Hepsi gülüyor!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremler sonrası enkaz üzerinde siyasi şova girişen CHP'nin ikiyüzlülüğünü kanıtlayan bir fotoğraf ortaya çıktı. Deprem bölgelerinden Şanlıurfa'yı ziyaret eden CHP heyetinin Türkiye'nin yüreği yandığı anlarda gülerek poz verdiği görüldü. Söz konusu fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Mahmut Tanal gibi CHP'nin önde gelen isimleri yer aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hayırdır beyler neye gülüyorsunuz!

    Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    Deprem 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.

    Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP ise enkaz üzerinde siyaset devşirmenin yollarını aradı. ilk önce AFAD'ı ve bürokratları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha acılar tazeyken seçim tarihi üzerinden algı operasyonuna girişerek Başkan Erdoğan'ı depremden sorumlu tuttu.

    CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır olduğu iddiasında da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu yaraları sarmak yerine her fırsatta siyasi şova soyundu.

    GERÇEKYÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Adeta enkaz üzerinde tepinen CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koyan bir fotoğraf ortaya çıktı.

        TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ YANARKEN KAHKAHA ATTILAR
        11 Şubat 2023 Cumartesi günü sözde depremzedeleri ziyaret amacıyla Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin önde gelen isimlerinin Türkiye'nin yüreği yandığı anlarda gülerek poz verdiği görüldü.

        Söz konusu fotoğraflarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ gibi isimler yer aldı.

        TEPKİ YAĞDI
        Türkiye'nin yüreği yanarken CHP'nin verdiği poz sosyal medyada tepki çekti.

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        Haberler Güncel CHP'nin deprem bölgesindeki pozu tepki çekti! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mahmut Tanal... Hepsi gülüyor!
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