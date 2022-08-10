Mahmut Tanal'a at arabasında şok! Vatandaş "AK Parti gibisi yok" deyince ters köşe oldu

Cumhuriyet Halk Partili isimler ziyarete gittikleri her şehirde "ekonomi kötü battık bittik" algısını işlemek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Son olarak Erzurum'a giden CHP'li vekillerden Mahmut Tanal benzer bir girişimde bulunurken şok yaşadı.

"HAYAT PAHALI MI" SORUSUNU SORDU?

Erzurum'da bir at arabasına binen Mahmut Tanal arabacıya "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusunu yöneltti.