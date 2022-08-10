Mahmut Tanal'a at arabasında şok! Vatandaş "AK Parti gibisi yok" deyince ters köşe oldu

Cumhuriyet Halk Partili isimler ziyarete gittikleri her şehirde "ekonomi kötü battık bittik" algısını işlemek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.
Son olarak Erzurum'a giden CHP'li vekillerden Mahmut Tanal benzer bir girişimde bulunurken şok yaşadı.
"HAYAT PAHALI MI" SORUSUNU SORDU?
Erzurum'da bir at arabasına binen Mahmut Tanal arabacıya "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusunu yöneltti.
"AK PARTİ GİBİSİ YOK" CEVABINI ALINCA ARABADAN İNDİ
AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, "AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki" dedi.
Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal ters köşe oldu.