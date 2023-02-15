Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2023 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2023 15:50
    ABONE OL

    AFAD duyurdu: Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin boyutları her geçen gün daha büyüyor. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sürelerinin toplamda 2 dakika olduğunu açıklayarak, toplam artçı sayısının 3 bin 858 olduğunu açıkladı. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Tatar, yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleştiğini aktardı.

    AJANSLAR
    Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı

    Son dakika haberi... AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    YER KABUĞU 7.3 METRE KAYDI
    Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı.

    Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.

    5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntı meydana geldi.

    AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN
    Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük, daha geniş bir alana yayılmış bir depremle karşı karşıyız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
        Bölgenin kimi yerlerinde yoğun kar yağışı var. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Özellikle yerleşim alanlarına yakın bulunan bölgelerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kimi yerlerde de heyelan tehlikesi var.

        Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Dünya üzerinde baktığımızda depremlerden 15 gün sonra dahi enkazdan canlı çıkan kişiler var. İnşallah şu saatten sonra vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye umut ediyorum.

        YER KABUĞUNDA 400 KM'LİK KIRIK
        Şu ana kadar ki elde edilen verilere göre 400 KM'lik bir yüzey kabuğunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda ciddi deformasyonların oluştuğunu biliyoruz.

            Ortaya çıkan enerji çok büyük. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çevre bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

            Türkiye deprem tehlike haritasına yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız bulundukları bölgedeki deprem tehlikesini öğrenmek istiyorlar. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi memnun ediyor.

            CİDDİ BİR TRAVMA VAR
            Çok büyük bir travma yaşanıyor. Depremin kritik 1-2 günlük süresini geçirdik. Ama orada ciddi bir travma var. Aile Bakanlığımız ciddi bir grupla sahadalar.

                Şu aşamada sizden ricam, evet bu depremin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ama diğer yandan vatandaşlarımızın yaşadığı travmayı hafifletmek adına sizlere de büyük görevler düşüyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor!
                Haberler Güncel AFAD duyurdu: Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı
                    SON DAKİKA