AFAD duyurdu: Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı

Son dakika haberi... AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
YER KABUĞU 7.3 METRE KAYDI
Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı.
Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.
5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntı meydana geldi.
AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN
Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük, daha geniş bir alana yayılmış bir depremle karşı karşıyız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.