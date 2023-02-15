AFAD duyurdu: Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı

Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Dünya üzerinde baktığımızda depremlerden 15 gün sonra dahi enkazdan canlı çıkan kişiler var. İnşallah şu saatten sonra vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye umut ediyorum.