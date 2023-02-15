Genç anne 7 aylık bebeğini 4 gün enkaz altında emzirdi, 5'inci gün tükürükle, o da kalmayınca kolunu kesip kendi kanıyla besledi

Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin üzerinden 9 gün geçti. Şuana kadar 35 bin 418 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde, 50 binin üzerinde binada yıkıldı ya da kullanılamayacak seviyede zarar gördü.
Depremin ardından Türkiye'nin her yerinden bölgeye giden arama kurtarma ekipleri kurtaracakları 1 tek can için günlerdir kendilerinden vazgeçti. 9 gün boyunca girmedik enkaz bırakmayan ekipler binlerce kişiyi de enkaz altından sağ kurtarmayı başardı. Enkaz altından sağ çıkarılan canlarla birlikte birbirinden hazin hikayeleri de onlarla birlikte gün yüzüne çıktı.
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerin bir bölümü, depremin ikinci gününden itibaren 12 Şubat ilçesi Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanının enkazında çalışmaya başladı.
7 katıda tamamen çöken binanın enkazından 40'tan fazla kişinin cansız bedenini çıkarıldı. Açılan dehlizden girip ağaç ve metallerle tahkimat yaparak yaşam koridoru oluşturan ekipler kurtarma faaliyetlerinin 8. günü ulaştıkları binanın zemin katının altından ses geldiğini farketti. Uzun süre dinleme yapan ekipler, açtığı delikten içeriye bakarken enkaz altından uzanan bir el delikten çıkıp arama kurtarma ekiplerine ulaştı.
Canlı insanlar olduğunu belirleyen ekipler çalışmasına hız verdi ve 203 saat sonra isimlerinin Hidayet (24) ve Muharrem (32) Polat oldukları öğrenilen genç çifti sağlıklı bir şekilde Aktaş Apartmanının bodrumundaki kapıcı dairesinden dışarıya çıkarmayı başardı. Karanlıkta geçirdikleri günlerin ardından ilk kez güneşi gören çift ağlayıp Allah'a şükrederek kendilerini kurtaran ekibe sarıldı. Duygu dolu buluşma sırasında gözyaşları adeta sel oldu.