Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yeniden tutuklandı!

Şüpheli Peker'in ise sosyal medya aracılığıyla örgütün amaç ve hedeflerine yönelik paylaşımlar ile korkutucu gücünü göstererek örgütü gündemde tutmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ünsal Ban'ın, da örgüte eşi olan müştekiye ait görüntülerin şüpheli Sedat Peker'e göndererek yayımlanmasını sağlamış, Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı verme" suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli Ban'ın "hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım"dan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ÜNSAN BAN 13 ŞUBAT'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Peker'in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, 9 Ağustos 2022'de, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K., baldızı Zeynep Naz H. ile evde bulunan 1 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ban, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 3 Eylül 2022'de tutuklandı. Ünsal Ban'ın bugün Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada taraf avukatlar ve mahkeme heyeti, hazır bulundu. Tutuklu Ünsal Ban hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.