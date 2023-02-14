Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yeniden tutuklandı!

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Zehra Taşkesenlioğlu'nun şikayeti üzerine Ünsal Ban hakkında soruşturma başlatıldı.
Suç duyurusu dilekçesinde Ban'ın boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı bilgisi yer aldı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ban, sorgusunun ardından 3 Eylül'de tutuklandı.
SEDAT PEKER İLE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İddianamede, şüpheli Ban'ın telefonunda yapılan inceleme sonucundan, suç örgütü elebaşı Peker'e gönderdiği video kaydının uzun halinin bulunduğu belirtildi.
Söz konusu görüntülerin gizli bir şekilde çekildiğinin anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, "Görüntüler kayda alındıktan sonra bir sosyal medya hesabından yayımlandığı, bu hesabın ise şüpheli Sedat Peker tarafından örgüt propagandası yapma amacıyla kullanıldığı, bahse konu paylaşım ve yorumlar da aynı hesaptan yapıldığından şüpheli Ünsal Ban'ın, Sedat Peker'in yöneticiliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.
Şüpheli Ban'ın ayrıca sosyal medya hesabında "Yer yerinde oynar mı bilmem ama zelzele olacağı" ve "Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah" şeklinde mesajlar paylaştığı da aktarılan iddianamede, şu tespite yer verildi: "Bu paylaşımlarda, şüphelinin elde edeceği görüntü ve kayıtları açıklama yönündeki düşüncesinin, henüz video çekilmeden önce olduğu, bu haliyle şüphelinin söz konusu görüntüleri kaydetme ve paylaşma konusunda planlı ve bilinçli hareket ettiği ve daha sonra videoyu gizlice çektiği, daha sonra söz konusu videoyu gizlice çektiği bu haliyle şüphelinin bu işi planlı ve isteyerek yaptığı anlaşılmıştır."