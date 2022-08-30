Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban Muğla'da yakalanıp gözaltına alınmıştı! Kaçış planının detayları belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.
BOTLA YUNAN KARASULARINDAKİ YATA GİDECEKTİ
Yurt dışına kaçacak olan Ünsal Ban'ın nasıl kaçacağının detayları da belli oldu. Ankara İstihbarat ve Asayiş ekiplerince takip altında bulundurulan Ünsal Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı bir başka araçla, Muğla'ya doğru, olası polis uygulamalarından kurtulmak üzere dağ yollarını kullandığı, Muğla'ya ulaştığında ise Betina isimli yat ile Yunanistan'a kaçacağının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile istihbarat destekli olarak yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.
YAT MÜRETTABATI İLE KAPTAN DA GÖZALTINA ALINDI
Betina isimli yatın kaptanının yatı Yunan karasularında bırakarak, "Betina One" isimli, daha küçük sürat motoru ile büyük yata bağlı olarak seyrüsefer yapılabilen Bodrum Marinaya geldikleri, Ünsal Ban ile buluştuklarında ise Ban'ı, Yunan karasularında bulunan Betina isimli büyük tekneye götüreceği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Ban'ın kaçış yapacağı Malta Bandıralı yatta görevli olan ve Ban'ın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptan ile mürettabat da gözaltına alındı.