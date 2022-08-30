Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban Muğla'da yakalanıp gözaltına alınmıştı! Kaçış planının detayları belli oldu





2013 ve 2014 yıllarında Üniversitenin tanıtımı ve reklamı adıyla arcama yapmak suretiyle üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak ve bunlardan birinde de aynı iş için mükerrer olarak 619.500,00-TL ödeme yapmak,



2012-2014 yılları arasında Üniversite personeli dahi olmayan çalışanların yakını ve akrabası birçok kişiyi çok defa Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak yurtdışı seyahatlere göndererek giderlerini üniversiteden ödetmek,



2 Osman YILDIRIM ve Ünsal BAN'ın akraba ve yakınlarını (eş, çocuk, yeğen vb.) sanki Üniversite öğrencisiymiş gibi tüm masrafları Üniversite tarafından karşılanarak Amerika'ya göndermek,



Pahalı saat ve hediyeler almak, özel olarak kendisinin yazdığı "Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365" adlı kitabı 75.600,00-TL ye bastırmak ve masraflarını Üniversiteden ödetmek,



Üniversite idari yöneticilerine ve çeşitli çalışanlara çeşitli görevler verilmiş göstererek ödemeler yaptırmak,



Bazı akademik personeli kendisine özel yardımcı olarak çalıştırmak ve Üniversitede ek ders yapıyor göstererek bunlara ödemeler yaptırmak gibi konular ile Üniversiteyi zarara uğratmak fiillerinden oluşmaktadır.



Bu konulara ilişkin mahkemelerde açılmış davalar aşağıda yer almaktadır.



Ayrıca THK Üniversitesi 2012 yılından itibaren pilotaj bölümüne kaldıracak gücü olmamasına rağmen uçuş bedeli dahil dört yıl sabit Türk Lirası olarak eğitim-öğretim ücreti belirlemiş ve bunun sonucunda büyük külfet ve maaliyetle karşılaşmıştır.



Aynı şekilde o yıllarda yurt dışından getirilen 200 civarında öğrencinin eğitim öğretim maliyetlerinin THK tarafından karşılanması Rektör Ünsal BAN tarafından istenmiş ve Osman YLDIRIM tarafından THK Genel Yönetim Kurulundan izin alınmaksızın uygun görülmüştür. Bu konular YÖK'e düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirilmiş ve Üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve Vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve 70.698.000.- TL Üniversiteyi zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istenmiştir.