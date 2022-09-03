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    • 04.09.2022 00:07
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    • 04.09.2022 00:13
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    Matriks hisseleri ile yapılan kirli vurgunun şifreleri! Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar ikilisi yatırımcıları tokatladı

    Hakkında yakalama kararı çıkarılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal ile birlikte paketlenmiş, Ban ile Ankara Kuşu'nun neden bir araya geldiği ise akıllarda soru işareti bırakmıştı. Ankara Kuşu Oktay'ın kendi hesabından reklamını ve pazarlamasını yaptığı Matriks hisseleri incelendiğinde ise sır perdesi yavaş yavaş aralandı, kirli işbirliği gözler önüne serildi. Oktay Yaşar Ünsal'ın yönettiği Ankara Kuşu hesabı, Matriks hisselerini öven paylaşımlarda bulunarak spekülatör Ünsal Ban ile birlikte yatırımcıları tokatladı. Takvim.com.tr kirli vurgunu sizler için derledi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ünsal Ban - Ankara Kuşu ikilisinden kirli vurgun!

    Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılmış, Ban ile birlikte Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal da paketlenmişti.

    Ünsal Ban tutuklanırken, Oktay Yaşar serbest bırakıldı.


    Fotoğrafta: Ünsal Ban ile yan yana yakalanan Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal

    Tutuklanan Ünsal Ban ile Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal'ın aynı anda yakalanması akıllarda soru işareti bıraktı.

    KİRLİ İŞBİRLİĞİYLE YATIRIMCILARI TOKATLADILAR
    Ankara Kuşu'nun kendi hesabından reklamını ve pazarlamasını yaptığı Matriks hisseleri incelendiğinde ise sır perdesi yavaş yavaş aralandı, kirli işbirliği gözler önüne serildi.

    Oktay Yaşar Ünsal'in yönettiği Ankara Kuşu hesabı, Matriks hisselerini öven paylaşımlarda bulunarak spekülatör Ünsal Ban ile birlikte yatırımcıları tokatladı.

    Taşların daha iyi yerine oturması için Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini öven paylaşımlarına şöyle bir göz atalım;



    25 ve 26 Ağustos 2022 tarihlerinde "#mtrks" etiketiyle Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini överek yatırımcıları yanlış yönlendirdiği paylaşımlar



    Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal'ın Ünsal Ban'ın yürüttüğü Matriks hisselerine övgü dizdiği, yatırımcı toplamaya çalıştığı bir başka tweet.



    Matriks hisseleri üzerinde yatırımcıların nasıl soyulduğunu gözler önüne seren tablo... Yakın bir zaman önce 81,0 seviyelerinde işlem gören Matriks şimdilerde 47,52 seviyelerinde.



        Eşi Zehra Taşkesinlioğlu'nun mahrem görüntülerine suç örgütleriyle paylaşan Ünsal Ban'ın yönettiği Matriks Bilgi Dağıtım şirketinin hisse senedi 18 lira seviyelerinden 81 liraya kadar yükselmişti. Bir süre sonra hakkında yakalama kararı çıkan ve kaçmaya çalışan Ban'ın Matriks'i acele bir şekilde hisse senetlerini satışa sürdü.

        SPK AÇIĞA SATIŞI YASAKLADI
        Hisse senedindeki sert düşüş sonrası SPK, Matriks'te açığa satışı ve kredili işlemi yasakladı.



        FOY TOKEN OLAYI VE ANKARA KUŞU...
        Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünal ikilisinin Matriks hisseleriyle milleti tokatlama girişimi akıllara 'FOY Token' olayını getirdi.

        2021 yılının sonlarında FOY Token batmış, batarken de büyük bir vurgun yaptığı konuşulmuştu. Bu olayın da kilit aktörü olarak Ankara Kuşu karşımıza çıkıyor.



        Ankara Kuşu, Telegram hesabından FOY Token'ı pazarlayarak "Para sayma makinesi alsın herkes" ifadelerini kullanmıştı.



        İşte spekülatör Oktay Yaşar Ünal'ın FOY'u pazarladığı o paylaşımlardan birkaçı;



        "İşlem hacmi yükseliyor"



        FOY TOKEN...
        Kısa adı Fund Of Yours olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor.

        İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu.



        TMS Mobil Hizmetler şirketi de 100 bin TL sermayeyle 2010'da ticari hayatına başladı. Ortakları, Şener Kürşad Canlı ve Arzu Altınöz Aybirdi. Arzu Aybirdi daha sonra şirketteki paylarını devretti.

        TELEGRAM'DAN PAZARLAMA
        Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu.
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        Haberler Güncel Matriks hisseleri ile yapılan kirli vurgunun şifreleri! Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar ikilisi yatırımcıları tokatladı
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