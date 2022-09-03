Matriks hisseleri ile yapılan kirli vurgunun şifreleri! Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar ikilisi yatırımcıları tokatladı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılmış, Ban ile birlikte Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal da paketlenmişti.
Ünsal Ban tutuklanırken, Oktay Yaşar serbest bırakıldı.
Fotoğrafta: Ünsal Ban ile yan yana yakalanan Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal
Tutuklanan Ünsal Ban ile Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal'ın aynı anda yakalanması akıllarda soru işareti bıraktı.
KİRLİ İŞBİRLİĞİYLE YATIRIMCILARI TOKATLADILAR
Ankara Kuşu'nun kendi hesabından reklamını ve pazarlamasını yaptığı Matriks hisseleri incelendiğinde ise sır perdesi yavaş yavaş aralandı, kirli işbirliği gözler önüne serildi.
Oktay Yaşar Ünsal'in yönettiği Ankara Kuşu hesabı, Matriks hisselerini öven paylaşımlarda bulunarak spekülatör Ünsal Ban ile birlikte yatırımcıları tokatladı.
Taşların daha iyi yerine oturması için Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini öven paylaşımlarına şöyle bir göz atalım;
25 ve 26 Ağustos 2022 tarihlerinde "#mtrks" etiketiyle Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini överek yatırımcıları yanlış yönlendirdiği paylaşımlar
Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal'ın Ünsal Ban'ın yürüttüğü Matriks hisselerine övgü dizdiği, yatırımcı toplamaya çalıştığı bir başka tweet.
Matriks hisseleri üzerinde yatırımcıların nasıl soyulduğunu gözler önüne seren tablo... Yakın bir zaman önce 81,0 seviyelerinde işlem gören Matriks şimdilerde 47,52 seviyelerinde.