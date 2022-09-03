Matriks hisseleri ile yapılan kirli vurgunun şifreleri! Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar ikilisi yatırımcıları tokatladı





İşte spekülatör Oktay Yaşar Ünal'ın FOY'u pazarladığı o paylaşımlardan birkaçı;







"İşlem hacmi yükseliyor"







FOY TOKEN...

Kısa adı Fund Of Yours olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor.



İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu.





TMS Mobil Hizmetler şirketi de 100 bin TL sermayeyle 2010'da ticari hayatına başladı. Ortakları, Şener Kürşad Canlı ve Arzu Altınöz Aybirdi. Arzu Aybirdi daha sonra şirketteki paylarını devretti.



TELEGRAM'DAN PAZARLAMA

Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu.

