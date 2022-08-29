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    • Güncel
    • 29.08.2022 13:31
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    • 29.08.2022 13:47
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    SON DAKİKA | Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberine göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

    Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

    DAĞLIK ALANLARI KULLANDI
    Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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