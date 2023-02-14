Şanlıurfa'da asılsız 'bina çöktü' paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı!

Kahramanmraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen çifte depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yapan bir kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, asılsız paylaşım yapan Hayati Sedef isimli vatandaşı, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

DEPREM SONRASI 22 KİLOGRAM GÜMÜŞ ÇALAN 3 ZANLI YAKALANDI