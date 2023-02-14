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    • 14.02.2023 11:18
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    • 14.02.2023 11:29
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    Şanlıurfa'da asılsız 'bina çöktü' paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı!

    Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde etkilenen Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan 1 kişi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı. Öte yandan Kahramanmraş Onikişubat ilçesinde bir gümüşçü dükkanından çaldığı 22 kilogram ağırlığındaki gümüş takı ve ziynet eşyasını valizlerle şehirden çıkarmak isteyen 3 kişi ise kıskıvrak yakalandı.

    takvim.com.tr
    Asılsız ’bina çöktü’ paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı!

    Kahramanmraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen çifte depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yapan bir kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

    Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, asılsız paylaşım yapan Hayati Sedef isimli vatandaşı, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

    DEPREM SONRASI 22 KİLOGRAM GÜMÜŞ ÇALAN 3 ZANLI YAKALANDI

    Polis ekipleri, Kahramanmraş'ta Onikişubat ilçesinde bir gümüşçü dükkanından çaldığı 22 kilogram ağırlığındaki gümüş takı ve ziynet eşyasını valizlerle şehirden çıkarmak isteyen A.K, M.K. ve H.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da asılsız 'bina çöktü' paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı!
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