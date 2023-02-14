CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler





KRONİK MUHALİFTEN SKANDAL YORUM

Arslan, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" denildi.

REZİLLİK!

CHP medyasında yer alan ve Deniz Baykal'ın hatırasını ayaklar altına alan bu yorum tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullancıları yaşanan hadiseyi tek kelimeyle "rezillik" olarak yorumladı.