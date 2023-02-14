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    • Güncel
    • 14.02.2023 23:57
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    • 14.02.2023 23:57
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    CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler

    Deniz Baykal'ın cenaze töreninin yapıldığı sırada CHP yandaşı Halk TV'de skandal bir yayın gerçekleşti. "Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklinde imalı bir yorum yapıldı. Bu sözler üzerine topa kronik muhalif Ayşenur Arslan "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" dedi.

    Halk TV’den Baykal’ın cenazesinde skandal yayın

    Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

    84 yaşında hayatını kaybeden Baykal için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.



    Baykal'ın naaşı daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

    DUALARLA DEFNEDİLDİ
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Baykal, dualarla Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenaze sonrası Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Bayka ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İkili, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.


        HALK TV'DE BAYKAL İÇİN İMALI "NASIL BİLİRDİNİZ" SORUSU
        Öte yandan merhum Deniz Baykal'ın cenaze töreninin yapıldığı sırada CHP yandaşı Halk TV'de skandal bir yayın gerçekleşti.

        "Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklinde imalı bir yorum yapıldı. Bu sözler üzerine topa kronik muhalif Ayşenur Arslan girdi.



        KRONİK MUHALİFTEN SKANDAL YORUM
        Arslan, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" denildi.

        REZİLLİK!
        CHP medyasında yer alan ve Deniz Baykal'ın hatırasını ayaklar altına alan bu yorum tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullancıları yaşanan hadiseyi tek kelimeyle "rezillik" olarak yorumladı.

        PEKİ, AYŞENUR ASRLAN'I NASIL BİLİRDİK?
        Deniz Baykal'ı cenazesinde bile imalı sözlerle hedef tahtasını oturtan Ayşenur Arslan nasıl biliniyor.

        Takvim.com.tr bu gelişmeler ışığında Ayşenur Arslan'ın bilinen yüzlerini sizler için derledi;

        Sınırlarımıza yapılan kalleş saldırılar sonrası "PKK durduk yere yapmaz" diyerek terör örgütünü aklamasıyla...

        Tesettür üzerinden Diyanet'i hedef almasıyla...


        Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı karalayıp 'İllegal ve suikastçi örgüt' olarak tanımlamasıyla...
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        Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler
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