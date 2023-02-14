CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
84 yaşında hayatını kaybeden Baykal için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.
Baykal'ın naaşı daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.
DUALARLA DEFNEDİLDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Baykal, dualarla Devlet Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze sonrası Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Bayka ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İkili, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.