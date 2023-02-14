Katar, Türkiye için seferber oldu! Başkan Erdoğan: Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyner depremzederin hizmetine verilecek





Kurumdan yapılan açıklamada, içinde tıbbi malzeme, ilk yardım, giysi, hurma ve gıda maddelerinin bulunduğu 4 tırlık bir konvoyun Doha'dan deprem bölgelerine hareket ettiği duyuruldu. Açıklamada, 7,3 milyon riyallik (yaklaşık 2 milyon dolar) acil müdahale ve 14,6 milyon riyallik (yaklaşık 3 milyon 800 bin dolar) erken iyileştirme ve yeniden inşa projelerini içeren 21,9 milyon riyal (6 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladığı belirtildi. Kurum ayrıca Katar'ın açtığı hava köprüsü aracılığıyla 13 ton yardım maddesi ile yaklaşık 4 bin battaniye de gönderdi.