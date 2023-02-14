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    • 14.02.2023 22:38
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    • 14.02.2023 22:38
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    Katar, Türkiye için seferber oldu! Başkan Erdoğan: Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyner depremzederin hizmetine verilecek

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan alınacak önlemleri ve yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinin yaşandığı ilk gün itibaren seferber olan Katar'ın 10 bin konteyner gönderdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyneri hizmete vereceğiz. Gayet güzel modern konteynerler Katar'da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağolsun Katar Emiri gönderiyor. İlk gemi yolda. Yolculuk asgari 7 saat sürüyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kardeşliğe kardeşlik ’Katar’

    Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili son durumu paylaşan Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.



    Yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yardıma koşan kardeş ülke Katar'ın depremzedeler için 10 bin konteynerın desteği sağladığını açıkladı.



    KATAR'DAN DEPREMZEDELERE 10 BİN KONTEYNER
    Kabine Toplatısı sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için için atılan adımları ve yapılacakları açıkladı. Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapılacak takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyneri hizmete vereceğiz. Gayet güzel modern konteynerler Katar'da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağolsun Katar Emiri gönderiyor. İlk gemi yolda. Yolculuk asgari 7 saat sürüyor." ifadelerini kullandı.



        10 BİN KONTEYNER YOLA ÇIKTI
        Katar, Türkiye ve Suriye'de depremzedelerin konaklaması için konteyner evler göndereceğini açıkladı. Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için toplamda 10 bin konteyner göndereceğini duyuran Katar'ın sevkiyatı başladı.



        Başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'ndan yola çıkan konteynerlerin, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarması planlanıyor.



        ÜLKE GENELİNDE DESTEK VE DAYANIŞMA
        Depremin ilk günü kurulan hava köprüsü kapsamında, Katar İç Güvenlik Gücü'ne (Lehviya) bağlı Uluslararası Arama Kurtarma ekibi, özel ekipmanlarıyla deprem bölgelerine hareket etti.



            Doha yönetimi bu çerçevede, tam donanımlı bir sahra hastanesi, tıbbi malzemeler, çadırlar, ısıtıcılar ve 12 araç taşıyan 4 uçak gönderdi.



            Katar devlet televizyonunda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında, Emir Şeyh Temim, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulunurken, toplamda 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplandı.



            Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de 11 Şubat'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington'da gerçekleştirdiği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.



                YARDIM KAMPANYALARI DÜZENLEDİLER
                Öte yandan Katar'ın Türkiye'ye yardımları yalnızca konteynerle sınırlı değil. Katar devlet televizyonunda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında Emir Şeyh Temim, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Kampanyada toplam 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) yardım toplandı. Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), 12 Şubat'ta, deprem bölgelerine yardım için başlattığı bağış kampanyasının ilk aşamasında toplanan yardımların 6 milyon riyali (1,6 milyon dolar) aştığını duyurdu.



                Açıklamada, 7,3 milyon riyallik (yaklaşık 2 milyon dolar) acil müdahale ve 14,6 milyon riyallik (yaklaşık 3 milyon 800 bin dolar) yeniden inşa ve erken müdahale projelerini içeren 21,9 milyon riyal (6 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladığı belirtildi.



                Katar Kızılayı da Türk Kızılay ile koordineli olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı. Katar Yıldızlar Ligi Spor Kurumu ise Katar Futbol Kupası'ndaki yarı final maçlarının bilet gelirinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yararına tahsis edileceğini aktardı.



                    46 TON YARDIM MALZEMESİ
                    Ziyaretin akabinde resmi kurumlar ile yardım kuruluşları, Türkiye ve Suriye halkına acil yardım ulaştıracaklarını duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden 12 Şubat'ta yapılan bilgilendirmede, Katar'dan biri yolcu diğeri kargo uçağı ile toplamda 46 ton yardım malzemesinin Doha'dan direkt seferle Adana'ya getirildiği bildirildi.



                    Katar'dan yapılan insani yardımda deprem bölgesine ihtiyaç duyulan battaniye, kıyafet, ilaç, hijyen malzemeleri ve bebek mamaları ile gıda malzemeleri gönderildiği ifade edildi. Kalkınma Fonu da Suriye Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.



                    ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA GRUBU EKİBİ
                    Katar Uluslararası Arama Kurtarma Grubu ekipleri, ilk günden bu yana uluslararası kuruluşların arama kurtarma ekiplerinin Gaziantep'teki çalışmalarını koordine görevini sürdürdü.



                        Dünyada meydana gelen benzer afet ve krizlerde arama ve kurtarma deneyimine sahip olan Katar ekibi, bu görevi Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yetkilendirmesiyle yürüttü.



                        Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Katar arama kurtarma ekibinin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğu enkaz altından kurtardığını belirtti.



                        KATAR KIZILAYI
                        Katar Kızılayı da Türk Kızılay'la koordineli olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı. Katarlılara, depremzedelere yardım için yapılan yardım çağrısına icabet etmeye çağıran Katar Kızılayı ayrıca Suriye'ye ilk ulaşan kuruluşlardan biri oldu. Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) saha ekipleri de "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" temalı acil destek kampanyasıyla eşzamanlı depremzedelere acil insani yardım dağıtmaya başladı. Kurum, Türkiye ve Suriye'de 27 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor.



                            Kurumdan yapılan açıklamada, içinde tıbbi malzeme, ilk yardım, giysi, hurma ve gıda maddelerinin bulunduğu 4 tırlık bir konvoyun Doha'dan deprem bölgelerine hareket ettiği duyuruldu. Açıklamada, 7,3 milyon riyallik (yaklaşık 2 milyon dolar) acil müdahale ve 14,6 milyon riyallik (yaklaşık 3 milyon 800 bin dolar) erken iyileştirme ve yeniden inşa projelerini içeren 21,9 milyon riyal (6 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladığı belirtildi. Kurum ayrıca Katar'ın açtığı hava köprüsü aracılığıyla 13 ton yardım maddesi ile yaklaşık 4 bin battaniye de gönderdi.



                            3 BİN KİŞİLİK HASTANE VE HELİKOPTER DESTEĞİ
                            Depremin ilk gününden itibaren Türkiye'ye yardıma koşan katar 3 bin kişilik hastane ve helikopter desteği de sağladı.



                            HALK VE FİRMALARDAN DESTEK
                            Öte yandan devlete ait Katar Hayır İşleri Düzenleme Kurumu (RACA) da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Avn ve Sened" (Yardım ve Dayanak) isimli acil bir kampanya başlattı.



                                Kampanya, Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı'yla ortaklaşa ve Katar Medya Şirketinin (Qatar Media Corporation) işbirliğiyle gerçekleşti.



                                Doha yönetiminin yardım çalışmalarının yanı sıra ülkede çok sayıda özel şirket ve şahıs, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için çeşitli girişimlerde bulundu.



                                Şirketler ve restoranlar, gelirlerinin bir kısmını depremzedelere bağışladı. Ayrıca Katar'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Katar Türk Okulu'nun 7 Şubat'ta Katar Kızılayı'yla işbirliği içerisinde Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı ayni yardım kampanyasına yoğun bir katılım oldu. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 10 Şubat'ta, 5 tonluk yardımın ilk bölümünün Türk Hava Yolları aracılığıyla bölgeye gönderildiğini açıkladı. Bağışçıların, ayni yardımlara yoğun şekilde talep göstermesi üzerine Büyükelçilik, bağış kabulünü 15 Şubat'a kadar uzattı.



                                    KATAR EMİRİ'NDEN TÜRKİYE ZİYARETİ
                                    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 12 Şubat'ta İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Şeyh Temim ziyaretle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu. Aynı günün akşamında Katar'ın sembol binalarına Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma mesajı verildi.

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                                    Haberler Güncel Katar, Türkiye için seferber oldu! Başkan Erdoğan: Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyner depremzederin hizmetine verilecek
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