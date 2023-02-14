Katar, Türkiye için seferber oldu! Başkan Erdoğan: Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyner depremzederin hizmetine verilecek

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili son durumu paylaşan Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.
Yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yardıma koşan kardeş ülke Katar'ın depremzedeler için 10 bin konteynerın desteği sağladığını açıkladı.
KATAR'DAN DEPREMZEDELERE 10 BİN KONTEYNER
Kabine Toplatısı sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için için atılan adımları ve yapılacakları açıkladı. Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapılacak takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyneri hizmete vereceğiz. Gayet güzel modern konteynerler Katar'da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağolsun Katar Emiri gönderiyor. İlk gemi yolda. Yolculuk asgari 7 saat sürüyor." ifadelerini kullandı.