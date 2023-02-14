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    • 15.02.2023 00:03
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    • 15.02.2023 00:11
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    Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı

    Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşadı. Deprem sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketi sonrası, özellikle İstanbul'da olası deprem söylentileri tedirginlik yaratırken, A Haber canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilen tüm soruları cevapldı. Peki Kahramanmaraş depremi, İstanbul depremini tetikler mi? İşte sorunun cevabı...

    İstanbul depremini tetikler mi?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremde şu ana kadar 35 bin 418 vatandaşımız vefat etti.



    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu.



    A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu.



        Kahramanmaraş depreminin 7 metrelik bir kaymaya neden olduğunu da söyleyen Sertçelik, olası deprem için o ilimizi de uyardı. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik'in A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle: "İlk depremin oluşum mekanizmasının animasyonunu hazırlamışlar. 7.7 olarak tanımladığımız ilk depremin lokasyonu. Biz depremde normalde şunu bekleriz, fay uzunlukları vardır, 'Şu kadar büyüklükte şu kadar yırtılacak' deriz. İlk deprem sonrası biz ikilemde kaldık nerede olduğuna dair. 'Ölüdeniz mi yoksa Doğu Anadolu fayında mı oldu?' diye.

        İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? | VİDEO



        Türkiye'deki büyük üç fayın da deprem üretme potansiyeli yüksek. Öyle bir yerde oldu ki birbirine yakın olan faylar arasında ikilemde kaldık.



        DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE DAİR BİLGİLER NEDEN DEĞİŞİYOR?
        Bir yerde bir sarsıntı olduğunda biter bitmez bizden büyüklük isteniyor. Devletin istemesi çok haklı ekipler yönlendirilecek. Türkiye için 6 üzerindeki depremlerde de yıkıcılık gördüğümüz için oraya ekiplerin yönlendirilmesi gerek.

        AFAD'ın tüm ülkede deprem kayıt istasyonları var. O kayıtları alıp işleyerek lokasyonunu belirliyoruz. Deprem büyükse buradaki istasyonlar yıkılabiliyor, hasar alabiliyor bu nedenle tam olarak yerini öğrenemiyoruz.

        Büyük depremlerde tam doğru büyüklük ölçülemiyor. 7.4 olarak tanımlanan deprem 7.7'ye çekildi. Kandilli, ABD, Japonya kim olursa olsun bilgiler revize edildi. Bunlar son derece normal.



            BÜYÜK ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK Mİ?
            Her iki fayda da deprem olmuş. Faydaki ilk kırılma Pazarcık'ta oldu. Kırılma kuzey doğuya doğru devam etti. Bir kırılma meydana geldi ve tek parça değil birçok fay aynı anda çalıştı.

            Sadece tek fay çalışsaydı bu kadar büyük sonuçlar beklenmezdi. Ben açıkçası 7.7'den sonra küçük artçısını bekliyordum. 6.5 büyüklüğünden fazla
            artçı beklemiyorum. 6.6'lık bir deprem oldu ama başka bir deprem, tetikleme ile oldu artçı değil.



            "BUNDAN SONRA FAYLAR KENDİ ÖZELİNDE ÇALIŞACAK"
            Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak. Daha düşük artçılar olacak. Elbistan depremi de parçalı kırık olarak gösteriyor. Yer bilimciler ve inşaatçılar için bir laboratuvar burası. Sol yöndeki bloklar daha fazla hareket eder diğerlerine göre. S çizmiş demiryolları, karayolları ya da akarsular yön değiştirmiş.



            "7 METRE İLERİYE GİDEN YERLER VAR"
            7 metre ileriye giden yerler var. 5 ila 7 metre arasında tespit edilen yerler var. Yatay yönde 7 metre hareket etti. Kuzey Anadolu fayında da yanal yönde hareketler oluyor. Hem Doğu Anadolu hem de Kuzey Anadolu yanal yönde hareket ediyor. Hareketle birlikte enerji aktarımı oluyor. Kırmızı bölgelerde hareket olabilir. 9 saat sonra olan da sarı olarak gösterilen yerde oldu.



                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
                7.7 ve 7.6 oldu İstanbul'da etkiler mi diye sorduk. Etkileme alanının sivas ya da Orta Anadolu alanına kadar olduğunu söylüyoruz. Enerji transferi oraya kadar gitmiyor dolayısıyla bu deprem İstanbul'u etkilemez diyoruz.

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                Haberler Güncel Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı
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