Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı





Kahramanmaraş depreminin 7 metrelik bir kaymaya neden olduğunu da söyleyen Sertçelik, olası deprem için o ilimizi de uyardı. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik'in A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle: "İlk depremin oluşum mekanizmasının animasyonunu hazırlamışlar. 7.7 olarak tanımladığımız ilk depremin lokasyonu. Biz depremde normalde şunu bekleriz, fay uzunlukları vardır, 'Şu kadar büyüklükte şu kadar yırtılacak' deriz. İlk deprem sonrası biz ikilemde kaldık nerede olduğuna dair. 'Ölüdeniz mi yoksa Doğu Anadolu fayında mı oldu?' diye.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? | VİDEO