Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremde şu ana kadar 35 bin 418 vatandaşımız vefat etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu.
A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu.