İSMAİL KÜÇÜKKAYA: PROVOKATÖR SOKAK TROLLERİ

İsmail Küçükkaya, "İsmail sen çok soğuk kanlıydın sana bravo. Bir provokatör geldi bunlar sokak trolleri..." ifadeleriyle vatandaşı provokatörlükle suçlarken İsmail Saymaz ise şu skandal ifadeleri kullandı;

"Ben üzerlerine yürüdüm. Kapattım kamerayı gittim. Sinirlendim… Geldi ben yayın yapıyorum. Sana bağlandığım yer orada çeken tek yer. Sağımdan solumdan trafik akıyor. Tek çeken yer orası Ben de günlerdir söylediğim şeyi tekrarladım 'Tuvalet yok elektrik yok doğalgaz yok o yok bu yok.' Adam dedi ki; 'Helikopter var.'

İSMAİL SAYMAZ: KAPATTIM TELEFONU ÜZERLERİNE YÜRÜDÜM

Akıl alır gibi değil. O helikopter de cenaze ve hasta taşıyor. Baktım ki iş taşkınlığa gidiyor. Yayına kadar yansımasına gerek yok. Kapattım ve üzerlerine yürüdüm... Dedim ki; 'Siz kim oluyorsunuz bunu söylüyorsunuz.' Ben öyle deyince arabasına bindi. Sonra baktım diğer bir sakallı da beni telefona çekiyor."