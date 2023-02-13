Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 13.02.2023 11:26
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    • 13.02.2023 11:39
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    İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya'dan bir skandal daha! Tepki gösteren vatandaşa 'provokatör' dediler... "Üzerine yürüdüm"

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremler sonrası provokatif yayınlarını sürdüren CHP yandaşı Halk TV yine skandal bir yayına imza attı. Geçtiğimiz gün İsmail Saymaz'ın canlı yayında 'Hatay'a yardım gelmiyor' iddiasına bir vatandaşın tepki göstermesini konuşan İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz vatandaşı provokatörlükle suçladı. İsmail Saymaz "Kapattım canlı yayını ve üzerlerine yürüdüm" ifadeleriyle imza attığı başka bir rezilliği de itiraf etti. Saymaz, "Siyaset yapan varsa işte bu ahlaksız adamlar" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Skandal itirafı

    Türkiye geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    Deprem 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP medyası ise provokatif yayınlarını sürdürdü.

    İSMAİL SAYMAZ'IN "YARIM YOK" ALGISINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
    CHP'nin yayın organı Halk TV geçtiğimiz gün deprem bölgesi Hatay'dan bir yayın yaptı.

    Söz konusu yayında İsmail Saymaz bölgeye yardım gitmediğini idda ederken büyük bir şok yaşadı.

    Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.

    VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: "PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
    İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    SAYMAZ YAYINDAN KAÇTI
    Tepki sonrası Saymaz "Tamam beyefendi siz devam edin. Ben birazdan devam edeceğim" diyerek yayını kesti.

        İSMAİL SAYMAZ VE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN BİR SKANDAL DAHA
        Söz konusu tepki bugün Halk TV ekranlarında yeniden gündeme getirilirken İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya büyük bir skandala daha imza attı.

        İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz vatandaşı provokatörlükle suçladı. İsmail Saymaz "Kapattım canlı yayını ve üzerlerine yürüdüm" ifadeleriyle imza attığı başka bir rezilliği de itiraf etti.

        İSMAİL KÜÇÜKKAYA: PROVOKATÖR SOKAK TROLLERİ
        İsmail Küçükkaya, "İsmail sen çok soğuk kanlıydın sana bravo. Bir provokatör geldi bunlar sokak trolleri..." ifadeleriyle vatandaşı provokatörlükle suçlarken İsmail Saymaz ise şu skandal ifadeleri kullandı;

        "Ben üzerlerine yürüdüm. Kapattım kamerayı gittim. Sinirlendim… Geldi ben yayın yapıyorum. Sana bağlandığım yer orada çeken tek yer. Sağımdan solumdan trafik akıyor. Tek çeken yer orası Ben de günlerdir söylediğim şeyi tekrarladım 'Tuvalet yok elektrik yok doğalgaz yok o yok bu yok.' Adam dedi ki; 'Helikopter var.'

        İSMAİL SAYMAZ: KAPATTIM TELEFONU ÜZERLERİNE YÜRÜDÜM
        Akıl alır gibi değil. O helikopter de cenaze ve hasta taşıyor. Baktım ki iş taşkınlığa gidiyor. Yayına kadar yansımasına gerek yok. Kapattım ve üzerlerine yürüdüm... Dedim ki; 'Siz kim oluyorsunuz bunu söylüyorsunuz.' Ben öyle deyince arabasına bindi. Sonra baktım diğer bir sakallı da beni telefona çekiyor."

        Saymaz'ın ifadeleri sonrası Küçükkaya' "O tuzaktı işte... Sen bir şey yapsan çekecek seni yayınlayacak." derken Saymaz ise "Evet provokatör. Sonra baktım ki bunların niyeti kötü ilerledim… Baktım sonra yine iki tane sakallı genç dedim beni niye çekiyorsunuz. Siyaset yapan varsa İşte bu ahlaksız adamlar" ifadeleriyle skandalı bir ileri boyuta taşıdı.

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