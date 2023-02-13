Türkiye geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.
Deprem 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP medyası ise provokatif yayınlarını sürdürdü.
İSMAİL SAYMAZ'IN "YARIM YOK" ALGISINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'nin yayın organı Halk TV geçtiğimiz gün deprem bölgesi Hatay'dan bir yayın yaptı.
Söz konusu yayında İsmail Saymaz bölgeye yardım gitmediğini idda ederken büyük bir şok yaşadı.
Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: "PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.