54 saat enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını anlattı: ''İlk 1 saat çok zor''

''ÇOK BÜYÜK ÇARESİZLİK, NEFES ALAMIYOSUN''

Gizem Özkan, deprem sonrasında enkaz altında geçen saatler boyunca en büyük sıkıntısının "nefes alamamak" olduğunu ifade ederek, "Çok büyük çaresizlik. Nefes alamıyorsun, üstünde kocaman bir şey var. Dört taraftan sarılmış şekildesin, nefes alabileceğin yer yok. Benim üstüm sıkışmıştı, altım sıkışmamıştı. Şöyle koltuk altımı kaldırdığım zaman ayaklarımın olduğu alandan nefes pompalıyordum kendime doğru. Biraz yatıp kalktığım zaman tekrar koltuk altını açıp ayaklarımdaki havayı tekrar pompalıyordum. Oksijen ne kadardı bilmiyorum ama komik bir rakamdır herhalde. Ama insan çok ihtiyaç duyuyor." dedi.

GÜN YÜZÜNE KAVUŞUNCA SU İÇEBİLMEYİ DİLEDİ

Özkan, enkazda geçen saatler boyunca kendini rahatlatmak için çok sevdiği bir şarkıyı mırıldandığını, kendisine ninni gibi gelen bu şarkının adını da gizli tutmak istediğini söyledi. Yıkıntılar altındayken en çok özlediği şeyin ise su içmek olduğunu belirten Özkan, gün yüzüne kavuşunca su içebilmeyi düşlediğini dile getirdi.

''BU SON YAŞIM''

Uyanık kaldığı saatler boyunca sürekli çevresindeki eşyalara vurarak ses çıkarmaya çalıştığını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"İlk 1 saat çok zor. Gerçekten tüm kalbinle ölmek istiyorsun. Artçı depremler oluyor. Bir saat sonra insan alışıyor. Ses duyunca kurtulma ihtimalin olunca kendine geliyorsun. Ben sürekli vuruyordum, sesim gelmemiş herhalde. Sonra çok uzaktan bir ses geldi. Hatta şeyi düşündüm ben, 'İnsan göçük altındayken ses nasıl kilometrelerce uzaktaymış gibi gelir?' Biraz tuhafıma gitti." dedi.