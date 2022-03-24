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    • 24.03.2022 22:09
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    • 24.03.2022 22:24
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    Para ABD'den kirli algı operasyonları tetikçi medyadan! Güncel fon listesi yayınlandı: KK'nın bağımsız dediği Medyascope listede

    Her fırsatta 'özgür' ve 'tarafsız basın' havariliğine soyunan ancak CHP'nin ve üyesi olduğu Millet İttifakı'nın siyasi çıkarları doğrultusunda haber, algı ve propaganda üreten medya kuruluşlarının ABD tarafından fonlandığı belgelendi. Amerikan Chrest Foundation'ın güncellenen fon listesinde en dikkat çeken kurum Medyascope oldu. Kurucusu Ruşen Çakır olan ve Kılıçdaroğlu'nun 'bağımsız' dediği Medyascope, 500 bin doları aşkın bir meblağda fonlandığı ayyuka çıktı. T24, Duvar, Bianet, Serbestiyet ve P24'ün de ABD tarafından fonlandığı biliniyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Para ABD’den algı operasyonları tetikçi medyadan!

    Millet İttifakı'nın siyasi çıkarları doğrultusunda haber, algı ve propaganda üreten medya kuruluşlarının dış kaynaklar tarafından fonlanması geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüş, Medyascope, T24, Duvar, Bianet, P24, Serbestiyet ve 140 Journos gibi yandaş medya kuruluşları ön plana çıkmıştı.

    Söz konusu medya kuruluşlarından bazılarının ABD merkezli Chrest Foundation tarafından fonlandığı da belgelenmişti.

    AMERİKAN BESLEMESİ TETİKÇİ MEDYA!
    Amerikan Chrest Foundation tarafından Türkiye'deki kurumlara para aktarılmaya devam ediliyor. Vakfın 'fon' listesini güncelledi. ABD'de çevre ile ilgili kurumlara verdiği destekle dikkat çeken vakfın Türkiye tercihi yine medya alanından oldu.



    Fotoğrafta: Medyascope'un Chrest Foundation'ın tarafından 2022 yılının ilk aylarında 80 bin 462 dolar fonlandığını gösteren belge

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAĞIMSIZ' DEDİĞİ MEDYASCOPE'A BAKIN: 500 BİN DOLAR FONLANMIŞ
    Chrest Foundation, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 89,935 dolar, Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar, Medyascope'a 80,462 dolar, "Bağımsız Gazetecilik Platformu" (P24)'e 65,305 dolar daha aktardı.

    Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope... Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

    Son fonlarla birlikte Medyascope'un aldığı desteğin toplamı 500 bin doları geçti.



    Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu ve ABD tarafından fonlanan Medyascope'un kurucu Ruşen Çakır

    İki ay önce Medyascope'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ruşen Çakır ile samimi pozlar verirken, Medyascope'un "bağımsız yayın" yaptığını iddia etmişti.

    TÜRKİYE'DE FONLANAN KURUMLAR
    Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş yer alıyor.

    On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

    İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da (SIDA) Chrest Foundation gibi belli yayın organlarını fonlamaya devam ediyor.

    BIANET isimli kuruluşun 2019-2021 yılları arasında SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek aldığı ortaya çıkmıştı.


        Chrest Foundation'dan para alıp algı dolu haberler üreten Medyascope'un logosunda 'Çünkü Özgür' ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

        PARA ABD'DEN TETİKÇİLİK FONDAŞ MEDYADAN
        ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe sağlamıştı.

        Daha önceki fonlarda da en yüksek payın Medyascope tarafından alınması dikkatlerden kaçmadı.

        Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:



        Medyascope



        P24


            140 journos



            Serbestiyet

            Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

            Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır, kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği için eleştirilerin odağındaydı.

            Dernek tarafından tanımlanan "Desteğin" amacı ise partizan olmayan ana akım medya çalışmaları olarak belirtildi.



            DAVUTOĞLU-BABACAN MEDYASININ DA PARASI ABD'DEN
            Chrest Foundation'dan destek alan medya organları arasında Serbestiyet de öne çıkıyor. 2021 yılında 49.995 dolar destek aldığı görülen Serbestiyet, Davutoğlu ve Babacan yanlısı haberleriyle dikkat çekiyor.

                KAYNAK YİNE ABD'DEN: 5 MİLYON 400 BİN TL HİBE ALMIŞLAR
                T24, Duvar, Medyascope, Bianet gibi internet siteleri ABD'den karşılıksız olarak tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

                ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 26 Kasım'da internet sitesinde yayınladığı ilanda "Demokrasiyi güçlendirme Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirme gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, derneklere ve bireylere 5 bin ila 50 bin arasında hibe programı başlattıklarını" duyurdu.

                Bu ilanın ardından gözler geçmişte kimlerin destek aldığına çevrilmişti. Merak edilen sorunun cevabı ABD'nin ünlü düşünce kuruluşundan geldi.



                Center of American Progress'in Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı isimli raporunda T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi.

                Öyle ki CHP yandaşlığı ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen bu siteler 2016-2019 yılları arasında tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.



                FONLARIN KAYNAĞI: CHREST FOUNDATION
                Medyascope başta olmak üzere Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık "hibe" desteği veren söz konusu dernek, Amerika Birleşik Devletleri Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor.

                Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.

                Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır:

                "Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

                Yapılan açıklamaya göre Chrest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteği ile belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor.



                    Yönetim Kurulu ve Yöneticiler

                    Lou Anne King Jensen, LMSW-IPR - Başkan ve Direktör
                    Jeff Jensen - Başkan Yardımcısı ve Direktör
                    Haley Jensen - Genel Sekreter ve Direktör
                    Chani Jensen - Mali İşler Sorumlusu ve Direktör
                    William Jensen - Direktör

                    Çalışanlar

                    Elizabeth Suhler Jensen - Operasyon Müdürü

                    TETİKÇİLİĞE "SİVİL YAŞAMI DESTEKLİYORUZ" KILIFI
                    Kurumun resmi internet sitesinde kendilerine biçtiği "misyon" da açıkça görülüyor. Söz konusu ifadelerde "Türkiye'de sivil yaşamı destekleyen girişimlerin" fonlandığı belirtiliyor. Sözde sivil yaşamı destekleyen kuruluşun aslında Türkiye'de devlet ve millet düşmanı yayın organlarını finanse ettiği görülüyor. Sitedeki açıklama şu şekilde:

                    Chrest Vakfı'nın misyonu daha merhametli ve adil bir toplum yaratmak, ortak doğal kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde yönetmek ve dünyada karşılıklı ilişkileri geliştirmektir.

                    Misyonumuzu, elimizdeki kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza adaleti reformu, çevrenin korunması ve çevresel sürdürülebilirliği ilerleten , Türkiye'de ise sivil yaşamı destekleyen girişimlere yönlendirerek gerçekleştiriyoruz.
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