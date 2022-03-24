Para ABD'den kirli algı operasyonları tetikçi medyadan! Güncel fon listesi yayınlandı: KK'nın bağımsız dediği Medyascope listede

Millet İttifakı'nın siyasi çıkarları doğrultusunda haber, algı ve propaganda üreten medya kuruluşlarının dış kaynaklar tarafından fonlanması geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüş, Medyascope, T24, Duvar, Bianet, P24, Serbestiyet ve 140 Journos gibi yandaş medya kuruluşları ön plana çıkmıştı.
Söz konusu medya kuruluşlarından bazılarının ABD merkezli Chrest Foundation tarafından fonlandığı da belgelenmişti.
AMERİKAN BESLEMESİ TETİKÇİ MEDYA!
Amerikan Chrest Foundation tarafından Türkiye'deki kurumlara para aktarılmaya devam ediliyor. Vakfın 'fon' listesini güncelledi. ABD'de çevre ile ilgili kurumlara verdiği destekle dikkat çeken vakfın Türkiye tercihi yine medya alanından oldu.
Fotoğrafta: Medyascope'un Chrest Foundation'ın tarafından 2022 yılının ilk aylarında 80 bin 462 dolar fonlandığını gösteren belge
KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAĞIMSIZ' DEDİĞİ MEDYASCOPE'A BAKIN: 500 BİN DOLAR FONLANMIŞ
Chrest Foundation, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 89,935 dolar, Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar, Medyascope'a 80,462 dolar, "Bağımsız Gazetecilik Platformu" (P24)'e 65,305 dolar daha aktardı.
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope... Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
Son fonlarla birlikte Medyascope'un aldığı desteğin toplamı 500 bin doları geçti.
Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu ve ABD tarafından fonlanan Medyascope'un kurucu Ruşen Çakır
İki ay önce Medyascope'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ruşen Çakır ile samimi pozlar verirken, Medyascope'un "bağımsız yayın" yaptığını iddia etmişti.
TÜRKİYE'DE FONLANAN KURUMLAR
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş yer alıyor.
On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da (SIDA) Chrest Foundation gibi belli yayın organlarını fonlamaya devam ediyor.
BIANET isimli kuruluşun 2019-2021 yılları arasında SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek aldığı ortaya çıkmıştı.