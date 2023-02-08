Son dakika: Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı! Dezenformasyona karşı sorumlulukları hatırlatıldı



TWİTTER'A SORUMLULUKLARI HATIRLATILDI

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.



FELAKETİN İLK GÜNÜ UYARILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı, asrın felaketinin yaşandığı ilk gün olan 6 Şubat'ta Twitter yönetimini ikaz etmiş, platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesinin kritik olduğunu hatırlatmıştı. "Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz" diyerek çağrı yapılmıştı.

