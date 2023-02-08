Son dakika: Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı! Dezenformasyona karşı sorumlulukları hatırlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.
Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi.
TWİTTER'A SORUMLULUKLARI HATIRLATILDI
Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.
FELAKETİN İLK GÜNÜ UYARILMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı, asrın felaketinin yaşandığı ilk gün olan 6 Şubat'ta Twitter yönetimini ikaz etmiş, platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesinin kritik olduğunu hatırlatmıştı. "Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz" diyerek çağrı yapılmıştı.