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    • 13.02.2023 01:05
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    Son dakika: Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı

    Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın deprem felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Yıkımın yaşandığı illerden biri olan Gaziantep'te bulunan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan incelemeler sonucu ihmal ve kusur tespit edildi.



    TUTUKLANDI
    Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uncuoğlu, 11 Şubat'ta Pendik'te gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı
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