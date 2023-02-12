Felaket tellalları! Sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü belirtti. Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık" ifadelerini kullandı.