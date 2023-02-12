Felaket tellalları! Sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekler
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilde etkili olan deprem sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde yaraları sarmak için devlet ve millet tek yürek olurken, sosyal medyada bazı fırsatçılar tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgi kirliliği ise oldukça fazla. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Masterchef yarışmasıyla tanınan Uğur Kardaş isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden "Bir Afganlının altın hırsızlığı için cesetlerin elini kestiği" iddiasını yalanlarken, bu şahsın gözaltına alındığını açıkladı. İşte Kahramanmaraş depremi sonrası söylenen yalanlar ve gerçekleri...
Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtip sosyal medyadan dikkat çeken bir video yayınlamıştı.
Uğur Kardaş, videoda "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü belirtti. Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık" ifadelerini kullandı.