Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! Arama kurtarma görevlisi yüzüne yüzüne söyledi: Senden bıktık





Deprem bölgesinde nefret dili temelli, hedef gösterici açıklamalara imza atan Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi.



ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİNDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ

Bir arama kurtarma gönüllüsü, Ümit Özdağ'ın yüzüne bakarak "Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Burada dünya bize yardım ederken, Yunanistan bize yardım ederken "Müslüman, Hristiyan, Suriyeli..." laflarını duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz. Lütfen bunları bırakın eldivenlerinizi takın" dedi.