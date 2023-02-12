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    • Güncel
    • 12.02.2023 22:26
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    • 12.02.2023 22:46
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    Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! Arama kurtarma görevlisi yüzüne yüzüne söyledi: Senden bıktık

    Deprem felaketi sonrası acılar üzerinde tepinip enkaz üzerinde miting yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a kirli provokasyonu elinde patladı. Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi. Bir görevli "Yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Laflarını duymaktan bıktık" diyerek çıkıştı. Gelişme üzerine Zafer Partililer apar topar görüntü alan telefonlara 'kamerayı kapat' diyerek müdahale etti. Öte yandan AK Partili Aziz Babuşçu Özdağ'a "Enkazdan önce AKP'liler çıkarılıyor" şeklindeki insanlık dışı yalanını hatırlattı ve 'Şov için buradasın, işin yok' dedi. Ümit Özdağ, "Bakın öyle söylemedim" diyerek kıvırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Deprem bölgesine giden Ümit Özdağ’a tepki

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.

    Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası başlattığı, kara propaganda, kirli aldı ve iftira furyası hız kesmeden sürüyor.



    Deprem bölgesinde nefret dili temelli, hedef gösterici açıklamalara imza atan Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi.

    ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİNDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ
    Bir arama kurtarma gönüllüsü, Ümit Özdağ'ın yüzüne bakarak "Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Burada dünya bize yardım ederken, Yunanistan bize yardım ederken "Müslüman, Hristiyan, Suriyeli..." laflarını duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz. Lütfen bunları bırakın eldivenlerinizi takın" dedi.




    ZAFER PARTİLİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI: "KAMERAYI KAPAT" MÜDAHALESİ
    Bu tepki sonrası Zafer Partililer ne yapacağını şaşırdı. Apar topar olayı görüntüleyen cep telefonu sahibine yönelip "kamerayı kapat" diye müdahale ettiler.



        AK PARTİLİ VEKİLDEN ÖZDAĞ'A: ŞOV İÇİN BURADASIN, İŞİN YOK
        Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu da Ümit Özdağ'a "Siz şov yapmak için buradasınız. Biz sokak sokak mahalle mahalle buradayız. Burada işiniz yok" sözleriyle yaylım ateşine tuttu.

        İNSANLIK DIŞI YALANI YÜZÜNE VURULUNCA KIVIRDI: "ÖYLE SÖYLEMEDİM"
        Babuşçu, Özdağ'a "Enkazdan önce AKP'liler çıkarılıyor" şeklindeki insanlık dışı yalanını da hatırlattı. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı, "Bakın öyle söylemedim" diyerek kıvırdı. Ancak Ümit Özdağ, katıldığı yayında aleni bir şekilde 'Enkazdan önce AKP'liler çıkarılıyor" iftirasını yaymıştı.



        PKK KANALINI REFERANS GÖSTERİP DEVLETE SALDIRDI
        Aynı Ümit Özdağ, bugün bir başka skandala daha imza attı.

        Laf milliyetçiliğe gelince mangalda kül bırakmayan bir tutum sergileyen Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın televizyonunu referans gösterip devlete saldırdı.

        Takvim.com.tr bu bağlamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son günlerdeki kirli eylemlerini sizler için derledi;

        MEHMETÇİK'İ HEDEF ALDI
        "Ortada devlet yok, koordinasyon yok, asker daha dün ortada görünmeye başlamış"         iftirasını atan Özdağ, sahadaki çalışmaları gölgeleyip Mehmetçik'i zan altında bıraktı.

        İNSALIK DIŞI YALAN
        Zafer Partisi Genel Başkanı, rezil sözlerle yürüttüğü algı operasyonunu ise insanlık dışı bir yalanla taçlandırdı. "(Enkazdan) Önce AKP'liler çıkartılıyor" algısını yayan Özdağ, büyük tepki uyandırdı.


            TELEFON ÇALAN SURİYELİ YALANININ DEŞİFRESİ
            Öte yandan ırkçı ve kafatasçı Ümit Özdağ, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yürüttüğü sistematik yalan siyasetiyle yeni bir skandala imza attı.

            "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" paylaşımında bulunan Özdağ'ın çirkin provokasyonu elinde patladı.



            Söz konusu görüntülerde yer alan mavi yağmurluklu kişinin iddia edildiği üzere Suriyeli olmadığı, telefonun da kendisine ait olduğu öğrenildi.

            Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye itham ettiği Abdulbaki Bozdağ'ın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı.

            TAZMİNAT DAVASI AÇTI: "ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM, GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAĞIM"
            Yaşananlar sonrası Ümit Özdağ'ın iftirasına uğrayan Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi.

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

            Söz konusu açıklamada, "İtfaiye erinin cep telefonunun çalındığı iddiası gerçek dışıdır. Manipülatif içerikler karşısında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

            Şanlıurfa Valiliğinden arama kurtarma çalışması sırasında telefon hırsızlığı iddiasına açıklama:

            "Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun, kendisine (gönüllü arama kurtarma üyesi) ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir"
                Deprem bölgesine giden Ümit Özdağ’a tepki
                Haberler Güncel Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! Arama kurtarma görevlisi yüzüne yüzüne söyledi: Senden bıktık
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