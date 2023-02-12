Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! Arama kurtarma görevlisi yüzüne yüzüne söyledi: Senden bıktık

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası başlattığı, kara propaganda, kirli aldı ve iftira furyası hız kesmeden sürüyor.
Deprem bölgesinde nefret dili temelli, hedef gösterici açıklamalara imza atan Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi.
ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİNDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ
Bir arama kurtarma gönüllüsü, Ümit Özdağ'ın yüzüne bakarak "Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Burada dünya bize yardım ederken, Yunanistan bize yardım ederken "Müslüman, Hristiyan, Suriyeli..." laflarını duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz. Lütfen bunları bırakın eldivenlerinizi takın" dedi.
ZAFER PARTİLİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI: "KAMERAYI KAPAT" MÜDAHALESİ
Bu tepki sonrası Zafer Partililer ne yapacağını şaşırdı. Apar topar olayı görüntüleyen cep telefonu sahibine yönelip "kamerayı kapat" diye müdahale ettiler.