CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti.

DENİZ BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.