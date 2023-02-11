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    Deniz Baykal hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

    takvim.com.tr
    Deniz Baykal hayatını kaybetti

    CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti.

    DENİZ BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE

    KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    DENİZ BAYKAL KİMDİR?
    Avukat olan Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Colombia ve Berkeley üniversitelerinde 2 yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

    Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayımlandı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 15 (4), 16 (5), 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi.

        Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, 37. Hükûmette Maliye Bakanlığı, 42. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükûmette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

        Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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