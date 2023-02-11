Başkan Erdoğan Malatya'da talimatı verdi: Depremde hayatını kaybeden öğrencinin ismi okulda yaşatılacak!

Başkan Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Malatya'da, Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ı bir depremzede, "Vay uzun adam. Senin Allah'ına kurban. Tek yürek, tek bileğiz. Sen varsın ya, biz yıkılmayız. Allah ömrünü uzun etsin." sözleriyle selamladı ve kucakladı.
Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan binaların hepsinin yapılacağını, bu konuda talimatını verdiğini belirtti.