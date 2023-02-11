Başkan Erdoğan Malatya'da talimatı verdi: Depremde hayatını kaybeden öğrencinin ismi okulda yaşatılacak!

Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ı bir depremzede, "Vay uzun adam. Senin Allah'ına kurban. Tek yürek, tek bileğiz. Sen varsın ya, biz yıkılmayız. Allah ömrünü uzun etsin." sözleriyle selamladı ve kucakladı.