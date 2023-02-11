Başkan Erdoğan Diyarbakır'da duyurdu: "Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor KYK yurtları depremzedelere açılıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ile yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE



BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'A GİTTİ

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Pazartesi günü yaşadığımız 7,7, ardından 7,6 şiddetindeki deprem felaketinden etkilenen illerimizden bir tanesi de Diyarbakır'dı. Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 Depremi'nden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan Depremi'nden de çok daha geniş alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir. Art arda meydana gelen bu iki depremin kendileri bir yana, artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır.