Tokat Niksar’da deprem son dakika! 11 Şubat Tokat’ta deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! Çorum...

"Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" Sorgusu Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme oturdu. Kandilli ve AFAD'ın verilerine göre Tokat'ta deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...
TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Tokat Niksar'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8 olarak paylaşıldı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 ŞUBAT)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.11 21:50:16 38.1003 36.5083 14.6 -.- 1.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:49:12 37.8892 36.2787 4.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.11 21:44:36 38.0905 36.3757 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel