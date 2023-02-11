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    • Güncel
    • 11.02.2023 22:02
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    • 11.02.2023 22:08
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    Tokat Niksar'da deprem son dakika! 11 Şubat Tokat'ta deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! Çorum...

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Arama motorlarında, "11 Şubat Tokat'ta deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. İşte Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son veriler...

    takvim.com.tr
    Tokat Niksar’da deprem son dakika! 11 Şubat Tokat’ta deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! Çorum...

    "Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" Sorgusu Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme oturdu. Kandilli ve AFAD'ın verilerine göre Tokat'ta deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

    TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD verilerine göre Tokat Niksar'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8 olarak paylaşıldı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 ŞUBAT)

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.11 21:50:16 38.1003 36.5083 14.6 -.- 1.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.11 21:49:12 37.8892 36.2787 4.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
    2023.02.11 21:44:36 38.0905 36.3757 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.02.11 21:37:43 38.0482 36.4818 4.1 -.- 3.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.11 21:36:39 37.9320 36.2677 12.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.11 21:34:26 37.9730 36.3602 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.11 21:27:27 36.4720 36.0903 7.6 -.- 2.9 -.- KOZAKLI-ARSUZ (HATAY) İlksel


        2023.02.11 21:26:11 40.4695 36.9307 5.0 -.- 2.9 -.- PELITLIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
        2023.02.11 21:24:12 38.2755 37.9813 29.3 -.- 2.3 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.02.11 21:20:01 38.6092 37.3785 5.0 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.02.11 21:18:31 38.4133 37.8523 21.1 -.- 2.4 -.- MEZRAAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.02.11 21:18:12 37.9177 26.9173 8.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.02.11 21:14:44 37.8702 38.5390 7.7 -.- 2.0 -.- CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel


        2023.02.11 21:12:12 38.0277 36.6247 4.5 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.11 21:08:08 38.2187 38.7377 5.1 -.- 3.1 3.1 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2023.02.11 21:01:13 38.1257 37.9122 2.4 -.- 3.1 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
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