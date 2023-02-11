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    • 12.02.2023 05:47
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    • 12.02.2023 06:07
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    Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler! Köylülerden Mehmetçik'e sevgi seli

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardındanTürk Silahlı Kuvvetleri, afet bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri ve yardım organizasyonlarında vatandaşa nefes oldu. Art niyetli çevrelerin "neden TSK sahada değil" gibi gerçek dışı iddialarının aksine, en uzak noktalara yardım elini uzatan Mehmetik, vatandaşın sevgisiyle karşılandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir dağ köyüne giden askerlerimize, köylülerin yaptığı sıcak karşılama kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    Adıyaman’dan duygulandıran görüntüler!

    Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman'ın, Gölbaşı ilçesinde bir dağ köyüne yardıma giden Mehmetçik'i gören köy halkı, ortaya duygulandıran görüntüler çıkardı.

    DEPREMZEDELERE YARDIM DEVAM EDİYOR
    Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kenetlendi.

    Deprem bölgelerinde ekiplerin canhıraş çalışmaları sürerken, Mehmetçik'in de, ulaşılması zor olan bölgelere yardımları devam ediyor.

    Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.

    MEHMETÇİK'İ GÖRÜNCE SARILIP ÖPTÜLER
    Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

        Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

        AKAR: 25 BİN 67 PERSONEL GÖREVDE
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine diğer taraftan yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Akar, şöyle konuştu:

        "Karayolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik. Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı. Hava yardım koridorunu kısa sürede tesis ederek ilk ihtiyaç duyulacak arama kurtarma personeli ile malzemeyi taşımak için planlamamızı yaptık, hazır şekilde bekledik. Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik."

        39 KOMANDO TABURU SAHADA
        AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında yapılan taleplerin karşılandığını dile getiren Akar, "Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada" dedi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk defa sefer stoklarından ayırdığı 53 sahra mutfağı ile 11 sahra fırınını bölgeye sevk ettiğini vurgulayan Akar, "İlk gün sıcak çorba dağıtımı ile başlayan çalışmalarız kapsamında şu ana kadar 502 bin ekmek, 700 bin kumanya dağıtımı ile acil ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda günlük 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı kapasitesine ulaştık" diye konuştu.

            Türk Silahlı Kuvvetleri personeli diğer kurumların personeliyle birlikte 72 bölgede 19 bin çadır kurduğunu açıklayan Akar, öncelikle çadır kentlerdeki yangın tehlikesine karşı şu ana kadar 750 yangın söndürme cihazını da ilk etapta bölgeye sevk ettiğini söyledi.

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            Adıyaman’dan duygulandıran görüntüler!
            Haberler Güncel Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler! Köylülerden Mehmetçik'e sevgi seli
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