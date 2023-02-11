Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler! Köylülerden Mehmetçik'e sevgi seli

Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

AKAR: 25 BİN 67 PERSONEL GÖREVDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine diğer taraftan yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Karayolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik. Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı. Hava yardım koridorunu kısa sürede tesis ederek ilk ihtiyaç duyulacak arama kurtarma personeli ile malzemeyi taşımak için planlamamızı yaptık, hazır şekilde bekledik. Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik."