Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: "25 bin 67 personel görevde"

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"TÜM İMKANLAR SEFERLER EDİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğiyle ilgili görevlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır" dedi.

"Asrın felaketi" ile mücadele için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" diye konuştu.