Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi

AMELİYATHANEMİZ VAR!

Sahra hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere 16 yatak bulunuyor. Bir ameliyathanemiz var ve laboratuvarımızı aktif hale getirdik. Acil müdahalelere gereken bütün her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Durumu ağır olan hastalarımızı kara ambulansları, helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslarla ilgili tam teşekküllü hastanelere nakillerini sağlıyoruz" diye konuştu.