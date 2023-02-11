Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi

Sağlık Bakanlığınca depremin ilk gününden bu yana Adıyaman kent merkezinin çeşitli noktalarında kurulan çadırlarda verilen sağlık hizmeti ağına tam teşekküllü sahra hastanesi ilave edildi. Dün kurulan sahra hastanesinde 80 depremzedeye hizmet verildi.
19 ÇADIRDA HİZMET
Normal bir hastaneyi aratmayan sahra hastanelerinde ameliyathane ve ilk yardım odalarının yanı sıra röntgen ve çeşitli tıbbi malzemeler de bulunuyor.
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Adıyaman Sahra Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzman Dr. Arif Kadri Balcı, "Dün itibarıyla Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bir sahra hastanesi kurduk ve faaliyete açtık. Dünden bu yana yaklaşık 80 hastaya hizmet verdik. Adıyaman'da 19 tane çadırda hizmet veriyoruz. Bunların 2 tanesi sahra hastanesi olmak üzere.
AMELİYATHANEMİZ VAR!
Sahra hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere 16 yatak bulunuyor. Bir ameliyathanemiz var ve laboratuvarımızı aktif hale getirdik. Acil müdahalelere gereken bütün her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Durumu ağır olan hastalarımızı kara ambulansları, helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslarla ilgili tam teşekküllü hastanelere nakillerini sağlıyoruz" diye konuştu.