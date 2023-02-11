Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı.
AĞLAYAN BEBEĞİ DUYDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yaptı. Enkazın içerisine giren bir itfaiyeci, ağlayan bir bebeğin sesini duydu.
140 SAAT SONRA MUCİZE
Enkaz altında kaldığı tespit edilen 7 aylık Hamza bebek, ekiplerin çalışması sonucu, depremden 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hamza bebek, ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.
TÜRKİYE'NİN EVLATLARI
Felaketin meydana geldiği ilk günden itibaren enkaz altından çıkarılan bebek ve çocuklar Türkiye'nin umudu oldu.
İşte hikayeleriyle yürekleri ısıtan ve umutları yeşerten evlatlarımız:
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.