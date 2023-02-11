Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı

KÜÇÜK TANEM 101 SAAT SONRA GÖKYÜZÜNÜ TEKRAR GÖRDÜ

Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarıldı. Hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük tanem ambulansa bindirilirken, "Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim" dedi.

ENKAZ BEBEK' KORUMA ALTINDA

Kahramanmaraş'ta Yıkılan binadan çıkan ve refakatçisi olmayan bebekler Ankara'ya sevk edildi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.