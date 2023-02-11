2011 depreminden etkilenen Vanlılar depremzedelere kucak açtı: '' Allah kimseye yaşatmasın''

''VAN'DA BİR AİLE BİZE EVİNİ AÇTI''

Depremzede Necmettin Sarıboğa ise annesinin ve çocuklarının hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Gaziantep'ten kendi imkanlarıyla Van'a geldiğini anlatan Sarıboğa, "Van'dayız. İnsanlar bize yardım etmeye çalışıyor. Deprem olduğunda çocuğumuzu alıp dışarı kaçtık. Van'da bir aile bize evini açtı. Allah onlardan razı olsun. Hastanede annem yoğun bakıma alındı. İki çocuğum şu an hastanede hava şartlarından dolayı üşüttüler hastanedeler." şeklinde konuştu.

Fatma Sarıboğa ise yardımları gördükçe duygulandıklarını ifade ederek kapılarını kendilerine açan Baysal ailesine teşekkür etti.

''NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK''

Erciş ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı 400 yataklı yurt, depremzedeler için hazırlandı. Yurda yerleşen Zeydin Dağ, Gaziantep'te yaşadığını ve depremden sonra Erciş ilçesine geldiklerini söyledi.

Çocuğunun 2 aylık olduğunu ifade eden Dağ, "Deprem anında eşim ve ben çok telaşlandık. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Acayip bir sarsıntı vardı. 5 kişilik bir aileyiz. İkinci deprem vurduğunda ev tam çatladı, girilecek halde değildi. Ev dördüncü katta olduğu için hiç eve çıkamadık ve bir şey alamadan çıktık." diye konuştu.

''DEPREM ANINDA UYUYORDUK ABLAM BENİ YATAKTAN KALDIRDI''

9 yaşındaki Banu İnan da, "Deprem anında uyuyorduk. Ablam beni yataktan kaldırdı. Yatağın yanına 'çök, kapan, tutun' hareketini yaptık. Sonra eşyalarımızı montumuzu alıp çıktık. Dışarıda biraz bekledik parka gittik orada bir kafede kaldık. Şimdi de yurttayız." şeklinde konuştu.