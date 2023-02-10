Turizmciler depremde evsiz kalan vatandaşlar için harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın otellerin depremzedelerin kullanımına açılmaya başlandığına ilişkin açıklamasının ardından, ülke genelindeki turizmciler de birlik olarak kapasitelerinin tamamına yakınını depremzedelere tahsis etmeye başladı. Başkan Erdoğan, "Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır" derken; 50 bin yatak da diğer iller tarafından hazırlandı. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Konfederasyonu Başkanı Ferhan Ademhan, otelcilerin deprem felaketi nedeniyle seferber olduğunu belirterek, "Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde bütün oteller boş kapasiteleri kadarını depremzedelerin hizmetine açtı. Valiliklerce yönlendirilen depremzedeleri misafir etmeye başladık" dedi. Şu an 100 bine yakın yatağın depremzedeler için hazırlandığını aktaran Ferhan Ademhan, "Vatandaşlarımızın başımız gözümüz üzerinde yerleri var" dedi. Otelcilerin kendi özkaynakları ile depremzedeleri 15-30 gün misafir edebileceğini anlatan Ademhan, "Sahildeki boş oteller açılarak ve yardımlar oralara kaydırılarak geçiş süreci hızlandırılabilir" şeklinde konuştu.



VERGİ KOLAYLIĞI VAR

Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşın talep etmesi halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak. Ayrıca bu işletmelerin, bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.

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