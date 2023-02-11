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    • Güncel
    • 11.02.2023 09:26
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    • 11.02.2023 09:26
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    Dünya tek yürek: ABD'li yardım kuruluşlarından depremzedeler büyük bağış kampanyaları

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremler sonrası dünya depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Yaşanan asrın çifte depremlerinin ardından  ABD'deki birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) yaptığı yardım çağrılarıyla milyonlarca dolarlık bağış toplandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’li yardım kuruluşlarından depremzedelere büyük bağış

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler 10 ili büyük yıkımlarla etkiledi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından birçok ABD merkezli STK'ların depremzedeler için yardım çağrıları hızla sürüyor.

    GLOBAL GİVİNG'DEN YARDIM KAMPANYASINDA 1 MİLYON 353 BİN DOLAR&NBSP;

    Kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlayan Global Giving, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için internet sayfasında 5 milyon dolar hedefle başlattığını duyurdu. Yapılan yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon 353 bin dolardan fazla nakde ulaşılırken yardım kampanyalarına12 binden fazla Amerikan vatandaşı katkıda bulundu.

    Afganistan, Nepal ve Meksika depremleri için de bağışta bulunan kurumun açıklamasında, "Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu'na yapacağınız bağış, Türkiye ve Suriye'de acil yardım sağlayacak ve uzun vadeli iyileştirme çabalarını hızlandıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

    OXFAM, DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANDIKLARINI BİLDİRDİ

    66 ülkede faaliyet gösteren Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi (OXFAM) ABD şubesi de Türkiye ve Suriye'de ekipleri olduğunu, özellikle kadın ve çocuk depremzedelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarını bildirdi. 1970'ten bu yana aralıksız faaliyet gösteren ve "global eşitsizlikle mücadele" mottosu ile hareket eden OXFAM'ın, Türkiye'den deprem görüntülerini merkeze taşıdığı internet sayfasında, Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenen binaların sağlamlığını değerlendirmek için 50 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğü bildirdi.

        Boston merkezli kurumun basın bildirisinde yapılan açıklmada, "Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilmiş 2 bin aileye başlangıç olarak, geçici konut ve hijyen malzemeleri için para yardımı yapmayı planlıyoruz. Depremler kendi başlarına bir felaket. Zaten Suriye'deki insanlar 10 yıllık bir iç savaşa rağmen hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ayrıca, Türkiye'nin şu anda harap olmuş güney bölgesinde 1,8 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu da deprem bölgesi için başlattığı bağış kampanyasının duyurusunda, "Özellikle Suriye'de su, hijyen ve beslenmeye öncelik verdiğini ve ayrıca refakatsiz çocukların ailelerini bulmalarına yardım etmeye odaklandığını" belirtildi.

        "HAYAT KURTARICI YARDIMLARINIZ İÇİN ACELE EDİN"

        Yoksul topluluklara yardım ulaştırmak için II. Dünya Savaşı'nın sonunda, 1945'te kurulan CARE isimli yardım kuruluşu ise Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin ve artçı sarsıntıların gücünün altını çizdi. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunan kuruluşun duyurusunda, "Artçı şoklar, 100 yılda bu bölgeleri vuran en güçlü depremlerin bazıları gibi etkili. Binlerce kişi öldü ve hayatta kalanlar dondurucu soğuklarda dışarıda mahsur kaldı. Hayat kurtarıcı yardımlarınız için acele edin." ifadeleri kullanıldı.

        ACİL DURUM FONU OLUŞTURDUKLARINI İLAN ETTİLER

        CARE, nakit yardımların yanı sıra, yiyecek, barınma, hijyen ve kışlık giyecek gibi bağışların da kabul edileceğini duyurdu. Deprem görüntülerini kurumsal internet sayfalarına taşıyan diğer ABD'li yarım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koru) Derneği de depremzede çocuklar için acil durum fonu oluşturduklarını ilan etti. Yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz bölgede sahada ve müdahale etmeye hazır. Evler, binalar ve temel altyapı yok oldu ve çocukların yiyecek, barınak ve sıcak giysilere erişimleri için acil desteğe ihtiyaçları olacak." ifadelerine yer verildi. Connecticut merkezli vakıf ise "herhangi bir krizde, her zaman en fazla risk altında olan çocukları" öncelediğini vurguladı.

        BAİTULMAAL DEPREMZEDELERE 5,35 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE YARDIM GÖNDERDİ

        Texas'taki Müslüman yardım kuruluşu Baitulmaal, bugünkü yazılı bildirisinde, "Depremin Yıktığı Türkiye ve Suriye'ye 5,35 milyon dolar değerinde yardım gönderdiğini" belirtti. Bildiride, 7 konteynerden oluşan tıbbi malzemenin ilk ikisinin depremzedelere ulaştığı vurgulandı. Türkiye'deki deprem mağduralar için 5 milyon dolar yardım hedefi belirleyen Michigan adresli Rahatlama ve Gelişim için Yardım Eli (HHRD) isimli vakıf da felaketten sadece bir kaç gün sonra Türkiye'ye ekiplerinin ulaştığı ve şu ana kadar 12 binden fazla mağdura gıda desteği verdiği bilgisini paylaştı.

            Ayrıca ZAKAT, IMANA, Islamic Relief, Muslim Aid USA ve birçok ABD'i Müslüman kuruluşun Türkiye Suriye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Öte yandan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) ve ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), son açıklamalarında, Türkiye ve Suriye merkezli depremden etkilenenler için cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınmasını ve camilerde cemaatlerin depremzedelere yönelik yardımda bulunması çağrısında bulundu.

            Washington merkezli İslami kuruluş dün, Amerikan kamuoyunu ve ABD hükümetini, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım eden insani yardım kuruluşlarının çabalarına desteği arttırdığını bilrdirdi.

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