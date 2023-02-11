Dünya tek yürek: ABD'li yardım kuruluşlarından depremzedeler büyük bağış kampanyaları

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler 10 ili büyük yıkımlarla etkiledi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından birçok ABD merkezli STK'ların depremzedeler için yardım çağrıları hızla sürüyor.
GLOBAL GİVİNG'DEN YARDIM KAMPANYASINDA 1 MİLYON 353 BİN DOLAR&NBSP;
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlayan Global Giving, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için internet sayfasında 5 milyon dolar hedefle başlattığını duyurdu. Yapılan yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon 353 bin dolardan fazla nakde ulaşılırken yardım kampanyalarına12 binden fazla Amerikan vatandaşı katkıda bulundu.
Afganistan, Nepal ve Meksika depremleri için de bağışta bulunan kurumun açıklamasında, "Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu'na yapacağınız bağış, Türkiye ve Suriye'de acil yardım sağlayacak ve uzun vadeli iyileştirme çabalarını hızlandıracaktır." ifadeleri kullanıldı.
OXFAM, DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANDIKLARINI BİLDİRDİ
66 ülkede faaliyet gösteren Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi (OXFAM) ABD şubesi de Türkiye ve Suriye'de ekipleri olduğunu, özellikle kadın ve çocuk depremzedelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarını bildirdi. 1970'ten bu yana aralıksız faaliyet gösteren ve "global eşitsizlikle mücadele" mottosu ile hareket eden OXFAM'ın, Türkiye'den deprem görüntülerini merkeze taşıdığı internet sayfasında, Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenen binaların sağlamlığını değerlendirmek için 50 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğü bildirdi.