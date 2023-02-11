Dünya tek yürek: ABD'li yardım kuruluşlarından depremzedeler büyük bağış kampanyaları

Afganistan, Nepal ve Meksika depremleri için de bağışta bulunan kurumun açıklamasında, "Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu'na yapacağınız bağış, Türkiye ve Suriye'de acil yardım sağlayacak ve uzun vadeli iyileştirme çabalarını hızlandıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

OXFAM, DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANDIKLARINI BİLDİRDİ

66 ülkede faaliyet gösteren Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi (OXFAM) ABD şubesi de Türkiye ve Suriye'de ekipleri olduğunu, özellikle kadın ve çocuk depremzedelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarını bildirdi. 1970'ten bu yana aralıksız faaliyet gösteren ve "global eşitsizlikle mücadele" mottosu ile hareket eden OXFAM'ın, Türkiye'den deprem görüntülerini merkeze taşıdığı internet sayfasında, Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenen binaların sağlamlığını değerlendirmek için 50 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğü bildirdi.