Başkan Erdoğan'dan depremzedelere kritik barınma çağrısı: "Çadırlar anlık oteller sizi bekliyor! Şehirleri 1 yıl içinde yeniden inşa edeceğiz"

"ÇADIRLARDA KALINMASINI İSTEMİYORUZ"

"Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."