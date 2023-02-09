Başkan Erdoğan'dan depremzedelere kritik barınma çağrısı: "Çadırlar anlık oteller sizi bekliyor! Şehirleri 1 yıl içinde yeniden inşa edeceğiz"
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep ve Osmaniye'yi ziyaret etti. Daha önce, enkazın kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, depremzedelere barınma için çağrıda bulundu. Erdoğan, en önemli adımlardan bir tanesinin de talep edenleri Antalya'daki, Alanya'daki otellerde misafir etmek olduğunu, Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferler düzenleneceğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tüm konutları bir yıl içinde ayağa kaldıracaklarını, bunun imtihanını Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik." dedi.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti.
Depremzede çocuklarla konuşan Başkan Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik."
"ÇADIRLARDA KALINMASINI İSTEMİYORUZ"
"Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."