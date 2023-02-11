Son dakika! Deniz Baykal neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçaroğlu duyurdu! Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi.
DENİZ BAYKAL VEFAT MI ETTİ?
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
DENİZ BAYKAL NEDEN VEFAT ETTİ?
Deniz Baykal uyuduğu sırada sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti.
DENİZ BAYKAL HASTALIĞI NEYDİ?
Deniz Baykal'ın geçmiş yıllarda beynine pıhtı attığı biliniyor. 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti.