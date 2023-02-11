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    • 11.02.2023 08:52
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    Son dakika! Deniz Baykal neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçaroğlu duyurdu! Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı?

    Deniz Baykal hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın vefat haberini Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı. Peki, Deniz Baykal kimidr? Denz Baykal kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Deniz Baykal neden vefat etti, hastalığı neydi?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi.

    DENİZ BAYKAL VEFAT MI ETTİ?

    Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    DENİZ BAYKAL NEDEN VEFAT ETTİ?

    Deniz Baykal uyuduğu sırada sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti.

    DENİZ BAYKAL HASTALIĞI NEYDİ?

    Deniz Baykal'ın geçmiş yıllarda beynine pıhtı attığı biliniyor. 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti.

        DENİZ BAYKAL KİMDİR?

        20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

        ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

        15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

            Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

            Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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