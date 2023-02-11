Son dakika! Deniz Baykal neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçaroğlu duyurdu! Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı?

DENİZ BAYKAL VEFAT MI ETTİ?

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYKAL NEDEN VEFAT ETTİ?

Deniz Baykal uyuduğu sırada sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti.