Asrın büyük seferberliği: 4 büyük taraftar depremzedeler için tek yürek oldu!

HAALAND VE DE BRUYNE YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

İngiliz devi Manchester City forması giyen Norveçli yıldız golcü Erling Haaland ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne ile Tottenham forması giyen İngiliz yıldız golcü Harry Kane de milli futbolcu Merih Demiral'ın Türkiye'deki depremzedeler için düzenlediği imzalı forma yardım kampanyasına katıldı. Merih Demiral yaptığı açıklamada iki yıldız futbolcu Kevin de Bruyne ve Harry Kane'in formalarının açık artırmayla satışa çıkarıldığı duyurdu.

TARAFTARLAR İMZALI FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Ülkemizdeki futbolseverler de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda imzalı formalarını satışa çıkardıklarını bildirdi. 4 büyük takıma gönül veren taraftarlarımız dışında diğer kulüp taraftarları da ellerindeki formaları satışa çıkartarak elde edilecek geliri deprem bölgesine bağışlayacaklarını duyurdu. Eski, yeni tüm formalardan elde edilecek gelir, deprem bölgesinde ihtiyacı olan vatandaşların yarlarını saracak.