Asrın büyük seferberliği: 4 büyük taraftar depremzedeler için tek yürek oldu!

Türkiye, merkezi Kahramanmaraş olan çifte depremlerde adeta sarsıldı. Deprem sonrası Türkiye ve dünya dayanışma içinde seferber olurken Galatasaraylısından, Fenerbahçelisine, Beşiktaşlısından,Trabzonsporlusuna birçok futbolseverlerden taraftar ise deprem için omuz omuza verdi. Fanatik taraftarlar, ellerindeki imzalı formaları satışa çıkartararak gelirini depremzedeler için bağışlayacaklarını açıkladı.
TARAFTARLAR DEPREMZEDELER İÇİN OMUZ OMUZA
Büyük bir yıkıma neden olan asrın depremi sonrası futbolcular ve futbolseverler kenetlendi. Süper Lig'in devlerinin statlarında depremzedeler için yardım kampanyaları sürüyor. NEF Stadı'nda, Vodafone Park'ta, Ülker Stadı'nda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu omuz omuza vererek depremzedeler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
ÜNLÜ FUTBOLCU ZANIOLO'DAN TAM DESTEK
Yaşanan acı felaketin ardından ünlü futbolcular, staddaki çalışmalara bizzat kendileri katılarak çalışmalara destek veriyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaniolo, NEF Stadı'ndaki çalışmalarda bizzaat koli taşıdı. Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ve eşi de zor günlerde elini taşın altına koyan isimlerden oldu. Yine Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu gibi isimler Hatay'a giderek bizzat sahada çalışmalarda yer aldı.