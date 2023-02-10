Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 14:00
    ABONE OL

    Asrın büyük seferberliği: 4 büyük taraftar depremzedeler için tek yürek oldu!

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerin ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları depremzedeler için adeta tek yürek  oldu. Fanatik kulüp taraftarları, ellerindeki imzalı formaları satışa çıkartarak gelirini depremzedeler için bağışlayacaklarını açıkladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Taraftarlar asrın felaketinde tek yürek! ÖZEL HABER

    Türkiye, merkezi Kahramanmaraş olan çifte depremlerde adeta sarsıldı. Deprem sonrası Türkiye ve dünya dayanışma içinde seferber olurken Galatasaraylısından, Fenerbahçelisine, Beşiktaşlısından,Trabzonsporlusuna birçok futbolseverlerden taraftar ise deprem için omuz omuza verdi. Fanatik taraftarlar, ellerindeki imzalı formaları satışa çıkartararak gelirini depremzedeler için bağışlayacaklarını açıkladı.

    TARAFTARLAR DEPREMZEDELER İÇİN OMUZ OMUZA

    Büyük bir yıkıma neden olan asrın depremi sonrası futbolcular ve futbolseverler kenetlendi. Süper Lig'in devlerinin statlarında depremzedeler için yardım kampanyaları sürüyor. NEF Stadı'nda, Vodafone Park'ta, Ülker Stadı'nda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu omuz omuza vererek depremzedeler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    ÜNLÜ FUTBOLCU ZANIOLO'DAN TAM DESTEK

    Yaşanan acı felaketin ardından ünlü futbolcular, staddaki çalışmalara bizzat kendileri katılarak çalışmalara destek veriyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaniolo, NEF Stadı'ndaki çalışmalarda bizzaat koli taşıdı. Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ve eşi de zor günlerde elini taşın altına koyan isimlerden oldu. Yine Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu gibi isimler Hatay'a giderek bizzat sahada çalışmalarda yer aldı.

        4 BÜYÜK KULÜP DEPREM BÖLGESİNE SÜREKLİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİYOR

        Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydın gibi isimler Ülker Stadı'nda vatandaşlarla birlikte mesai harcadı. Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Enner Valencia, deprem bölgesine yardım elini uzattı. 4 büyük kulüp deprem bölgesine sürekli yardım malzemesi gönderiyor. Şimdiye kadar birçok tır deprem bölgesine doğru yola çıktı.

        AMARAL YARDIM DAYANIŞMASINA OMUZ VERDİ

        Beşiktaş'ta Gedson, Cenk Tosun hatta eski yıldızlardan Amaral gibi isimler de stadda çalışmalara katılan isimler arasında yer alıyor. Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarla depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulüp, diğer takımlarımız gibi depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesi için gece gündüz demeden çalışmlarını sürdürüyor.

        MERİH'İN ARTTIRMAYA ÇIKARDIĞI FORMALARDAN 5 MİLYON LİRA GELİR

        Spor camiası yaşanan felakete kayıtsız kalmamış ve desteklerini sürdürmüştü. Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral da futbol dünyasında yer alan ünlü oyuncuların formalarını satışa çıkarmıştı. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin ardından birçok yıldız isim de kampanyaya katıldı. Merih, 3 yıldızın açık artırmaya çıkarılan formalarından 5 milyon lira gelir elde edildiğini bildirmişti.

            HAALAND VE DE BRUYNE YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

            İngiliz devi Manchester City forması giyen Norveçli yıldız golcü Erling Haaland ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne ile Tottenham forması giyen İngiliz yıldız golcü Harry Kane de milli futbolcu Merih Demiral'ın Türkiye'deki depremzedeler için düzenlediği imzalı forma yardım kampanyasına katıldı. Merih Demiral yaptığı açıklamada iki yıldız futbolcu Kevin de Bruyne ve Harry Kane'in formalarının açık artırmayla satışa çıkarıldığı duyurdu.

            TARAFTARLAR İMZALI FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI

            Ülkemizdeki futbolseverler de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda imzalı formalarını satışa çıkardıklarını bildirdi. 4 büyük takıma gönül veren taraftarlarımız dışında diğer kulüp taraftarları da ellerindeki formaları satışa çıkartarak elde edilecek geliri deprem bölgesine bağışlayacaklarını duyurdu. Eski, yeni tüm formalardan elde edilecek gelir, deprem bölgesinde ihtiyacı olan vatandaşların yarlarını saracak.

            FUTBOLSEVERLERDEN MESAJLAR...

            İşte formalarını satışa çıkartan futbolseverlerden bazılarının mesajları: "Başta Mata, Torreira, Nelsson ve Arda Turan olmak üzere toplam 16 futbolcu imzalı formamı açık artırmada satıyorum", "Fenerbahçe taraftarı olduğumdan dolayı hiç kullanmadığım, 2020/2021 sezonu, oyuncular ve Okan Buruk imzalı forma bağışlanmak için satılıktır", "Deprem felaketine destek olmak amacıyla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının ve Euroleague şampiyonu basketbol takımının imzalarının bir arada olduğu formamı açık arttırma ile satıyorum" "Manevi değeri çok büyük benim için. 38 yıl sonra şampiyon olan kadronun imzaladığı forma. "Eli bol bir Trabzonspor taraftarı ilgi duyar belki. Deprem bölgesine bağış karşılığı formayı vermek istiyorum""Ben Kanada'da yaşayan bir Türk'üm. Negredo, Pepe, Adriano, Quaresma, Talisca imzalı formamı en yüksek rakamı verene yolluyorum. 24 saat sonra açıklayacağım" ifadeleri kullanıldı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yüzyılın felaketinde 121 bin personel sahada!
            Haberler Güncel Asrın büyük seferberliği: 4 büyük taraftar depremzedeler için tek yürek oldu!
                SON DAKİKA