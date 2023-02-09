Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine akın akın yardım geliyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 10 şehrin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik ilan etti. Deprem bölgesinde görev yapacak 447 polis düzenlenen törenle uğurlandı.

Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak için farklı birimlerden toplam 447 polis, 2 arama köpeği ve 25 sivil araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı olmak üzere toplam 46 araçla Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderildi. Malatya'ya giden Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 personelden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) ise, 14 vatandaşı enkazın altından canlı olarak kurtardı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından depremden zarar gören illere acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı sevk edildi.

MEHMETÇİK DEPREM BÖLGESİNDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde bugüne kadar depremzedelere 40 bin kişilik sıcak yemek ile 557 bin 600 kumanya dağıttıklarını bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen 34 sahra mutfağı kurularak faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Bunların yanı sıra başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere bütün kışlalar depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı. Mehmetçiğin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor" şeklinde açıklama yapıldı.

KARESİ BELEDİYESİ SEFERBER OLDU

Karesi Belediyesi, Türkiye'nin Güney Doğusu'nu etkileyen şiddetli depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımlar için vatandaş ve devlet arasında köprü görevi edinen Karesi Belediyesi, AFAD ile bölgede eğitimli 10 personeli ile de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için seferberlik ilan edildi. Balıkesirlilerde deprem bölgesine ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini belirlenen toplama alanları olan BM 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonuna teslim ediyor. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de hava muhalefeti nedeniyle yardımlarını götüremeyen vatandaşlarla, merkez arasında köprü görevi görüyor. Gerek muhtarlıklara bırakılan, gerekse de vatandaşların talepleri ile evlere giden ekipler yardım malzemelerini teslim alarak merkezlere ulaştırıyor.

YARALARI SARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından, Karesi Belediyesi eğitimli 10 personel ile bölgede çalışmalarına başladı. Tüm arama kurtarma faaliyetlerini AFAD'ın ve Karesi Belediyesi uzman ekibi Hatay'da arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor.

''TÜM VATANDAŞLARIMIZI BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ''

Balıkesirlilerin gösterdikleri hassasiyet ve desteklerden ötürü vatandaşlara teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin köprü görevi gördüğünü söyledi. Başkan Orkan, "Birçok ilimizde etkili olan depremler tüm Türkiye'yi derinden üzdü. En acı şekilde yaşandı. Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Şuan birlik olma zamanı. Karesi Belediyesi olarak evleri yıkılan ya da hasar gördüğü için sokakta yaşamak zorunda kalan depremzedelere gönderilmek üzere ekiplerimiz yardım yapmak isteyen ancak ulaştıramayacak olan vatandaşlarımızın evlerinden yardımlarını topluyorlar. Depremzedelerin, ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardıma ihtiyaç olduğu öğrenildi. Tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya davet ediyoruz. Bir olalım, birlik olalım, afet bölgemiz için tek yürek olalım. Deprem bölgesine gönderilmek üzere acil yardım malzemeleri battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, bebek maması, bebek bezi, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı gibi öncelikli yardımlar olmak üzere her türlü malzemeyi yardım toplama merkezlerine getirebilirsiniz. Tüm Karesili hemşehrilerimi BM 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

DENİZLİ BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNE 24 ADET YARDIM TIRI TAŞIYOR

Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye toplamda 24 adet yardım malzemeleri taşıyan tır gönderdi. Denizlililer deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için birbiriyle yarıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün gece yarısı, ilk yardım malzemeleri taşıyan tırı deprem bölgesine uğurlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı noktada oluşturduğu yardım malzemeleri teslim noktalarında aralıksız çalışmaya devam ediyor. Vatandaşların göndermek için birbiriyle yarıştığı yardım malzemeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi EGS Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler İtfaiye Şubesi altında toplanarak paketlendi. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafet, polar, çocuk kıyafeti, çocuk bezi, mama, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gibi yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda peyderpey deprem bölgesine sevk edildi.

''DEPREMİN YARALARINI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ''

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yardım malzemeleri teslim noktalarını sık sık ziyaret ederek afetzedeler için tek yürek olan Denizlilere teşekkür etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Zolan, "Bugüne kadar toplanan 24 tır dolusu yardım malzemesini Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk ettik. Vatandaşlarımız depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak için çok yoğun ilgi gösteriyor. Denizli'miz 7'den 70'e bu büyük afette tek yürek olup deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalışıyor, Allah'ım herkesten razı olsun. İnşallah depremin yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

ARDAHAN'DA YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini vuran deprem felaketinin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

Depremin ardından kriz masası oluşturan AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda toplanan katalitik soba, gıda, kışlık elbise, battaniye gibi acil yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, deprem bölgesine gönderildi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç seferberlik çerçevesinde, ''Türk milletinin yardımseverlik duygusunun, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza el uzatmak için biz de il başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız. Şu an itibariyle AK Parti Ardahan teşkilatları olarak 3 TIR yardım malzemesini Adıyaman iline sevkettik. Bu anda son TIR'ın yüklemesi yapılıyor. İnşallah yarın itibariyle de 3 TIR yardım malzemesini diğer deprem bölgelerine göndereceğiz. Manevi olarak bütün desteğimiz depremden etkilenen 10 ilimizde. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu kötü günleri de atlatacağız'' dedi.

MANİSE SALİHLİ İLÇESİNDEN 47 TIR DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler 47 tır ile deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Manisa Valiliği talimatıyla Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Salihli'de yediden yetmişe yardım kampanyasına destek veren gönüllüler, toplama merkezleri olarak belirlenen 50. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile Salihli Belediyesi Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonuna deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerini ulaştırdı. Yardım toplama noktasına getirilen malzemeler, öğrenciler, gönüllüler, gençler, çocuklar, Belediye, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından tasnif edilerek kolilere yerleştirildi. Depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan battaniye, su, çocuk bezi, gıda, kek, bisküvi ve diğer ürünlerden oluşan malzemeler insan zinciri halinde tıra yüklenerek Manisa Valiliğince belirlenen Hatay'ın Belen ilçesine doğru yola çıktı.

Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonuna giderek gönüllülere kolaylıklar dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, toplama merkezine getirilen yardım malzemelerini ürün çeşidine göre ayrıştırıp paketleyerek tırlara yükleyen tüm gönüllülere teşekkür etti. İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Kayda, "Depremlerin yaşandığı 10 ilimize yardım malzemeleri ulaştırmak için seferber olan küçüğünden büyüğüne tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.