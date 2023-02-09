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    • Haberler
    • 09.02.2023 17:06
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    • 09.02.2023 17:30
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    Depremde hasar görmüştü! İGA, Hatay Havalimanı'nın pistini onarmayı sürdürüyor

    Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı da hasar gördü. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İGA'nın onarım çalışmalarını yürüttüğü havalimanı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmış ve havalimanının CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı iddiasını dillendirmişti.

    takvim.com.tr
    Hatay Havalimanında onarım sürüyor

    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri Kaharamanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören Hatay Havalimanı'nın pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor.

    Edinilen bilgiye göre, pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı.

    24 SAAT ÇALIŞMA SÜRÜYOR
    Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı.

    Bu işlemlerin tamamlanmasıyla yapılacak kontrollerin ardından havalimanı pistinin uçakların iniş ve kalkışına elverişli hale getirileceği öğrenildi.

    DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz A Haber ekranlarında çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

    Selçuk Karadeniz'in öne çıkan ifadeleri:

    "Bilindiği gibi pazartesi günü 2 büyük deprem meydana geldi ve 10 ilimiz etkiledi. Biz DHMİ ile hemen havalimanlarını aradık ve hasar durumlarını öğrendik. Sadece Hatay Havalimanı'nın pistinde hasar olduğunu öğrendik. İlk andan genel müdürlük olarak ekiplerimizle sahaya geldik. Hızlı şekilde pistin onarımına başladık.

    Şu anda pistimizdeki beton kaplamaları kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde teknik şartnamesine uygun malzemelerle kaplama yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 245 kişilik bir ekip ve 120 adet makine ile onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Dünden itibaren pist helikopter kullanımına da açılmış durumda. Şu anda kadar 60 iniş ve kalkış yapıldı.

    Burada pisti hızlı şekilde onarıp pazar günü hizmete açmayı planlıyoruz. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İşin büyük bir kısmını bitirmiş durumdayız, hasar gören betonlar kaldırılıp yerlerine yenisi dökülüyor. Pistin hizmet verebilmesi için Ankara'dan mobil kule ve rüzgar hızını ölçmek mobil rasat cihazları geldi. Bu cihazların kurulumunu sağladık. Burada yapılması gereken tüm işler yapıldı."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU ALGI OPERASYONUNA GİRİŞMİŞTİ
        Türkiye'nin deprem felaketiyle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rant devşirmek maksadıyla yine sahneye çıktı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

        Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

        "ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"
        Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

        Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

        ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

        BAKAN'DAN SERT TEPKİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

        Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."




        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı" algısını yayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

        "DEVLET YAPAMAYACAK DA BELEDİYE Mİ YAPACAK? SİM KİMSİNİZ?"
        "Dönem siyaset yapma dönemi değildir, birlik olmalıyız" diyen Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak?" şeklinde konuştu.

        CHP'nin giriştiği rezil provokasyona dikkat çeken Fuat Oktay, "Birkaç araçla moloz toplayıp havalimanı onarıyoruz dediler. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük." ifadelerini kullandı.

        Oktay şunları söyledi;

        "Çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenleri bu kadar yoğunluğumuza rağmen sahada tek bir afetzedeyi mağdur etmeme adına gecemizi gündüzümü burada geçirmemize rağmen, tüm bilgileri tüm açıklığı ile paylaştık. Geldiler görüştük. Ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. O nezaket çerçevesinde de ayrıldılar. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp sahada bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın terine ve bu kadar 110 bin karede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz.

        KILIÇDAROĞLU'NA: "SEVİYESİZCE MEYDAN OKUMA"
        Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Milletimiz olanları görmekte. Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bugün açıkladıkları için benim söylediğim birşey deği. İş makinaları yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye sosyal medya üzerinden de yoğun bilgi kirliliği yapılması konusu, sosyal medyada yağmalama konusu, "havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın", son derece seviyesizce meydan okuma. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini her seferinde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen gidip son derece basitçe siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

        Yok efendim yardımların kabul görmediği ile alakalı, "Bizim belediyemiz geldi havalimanını onardı"... Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu zannediyoruzsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Devletin yapamadığını bir tane belediye gelip yapacak. Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük.

        Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

        İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz.

        Ülkede seçim olabilir fakat şu dönem siyaset yapma dönemi değildir. Birlik beraberlik ve afetzedelere ulaşma onları kurtarma dönemidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde zaten en güçlü olduğumuz alanlardan biri bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikliklerin olmaması mümkün mü? Her bir bölgede binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz. Tüm gücümüzle buna müdahale ediyoruz. 04.17'de afet olmuştur hemen akabinde biz buradaydık. Gerek ulusal boyutta gerek uluslararası boyutta tüm kaynakları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Yapacağınız bir şey varsa sunarsınız biz de değerlendiririz. Her yaptığınız işi dronlarla fotoğraflayıp siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size.

        Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini yapacağız. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlardı ya güzel hareketler diye çok çirkin yaklaşımlar ümit ediyorum ki bugün itibarıyla bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil birlik beraberlik, dayanışma zamanı."

            AK PARTİ'DEN TEPKİ
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı skandala tepki gösterdi.

            Hamza Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış." ifadelerini kullandı.

            Dağ şunları söyledi;

            "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz.

            Bu, acı istismarcılığıdır.

            Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı.

            Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış.

            İnsanlar bir can daha kurtarmak için canını ortaya koyarken ellerini ovuşturan ve akbaba gibi bekleyen bu zehirli zihniyete prim vermeyeceğiz.

            Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz.

            İnsanların acıları varken ölümler üzerinden kendi kifayetsizliğine can suyu arayan bu insanlarla muhatap olmak zorunda kalmaktan utanç duyuyoruz!"

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