Depremde hasar görmüştü! İGA, Hatay Havalimanı'nın pistini onarmayı sürdürüyor







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı" algısını yayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



"DEVLET YAPAMAYACAK DA BELEDİYE Mİ YAPACAK? SİM KİMSİNİZ?"

"Dönem siyaset yapma dönemi değildir, birlik olmalıyız" diyen Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak?" şeklinde konuştu.



CHP'nin giriştiği rezil provokasyona dikkat çeken Fuat Oktay, "Birkaç araçla moloz toplayıp havalimanı onarıyoruz dediler. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük." ifadelerini kullandı.

Oktay şunları söyledi;

"Çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenleri bu kadar yoğunluğumuza rağmen sahada tek bir afetzedeyi mağdur etmeme adına gecemizi gündüzümü burada geçirmemize rağmen, tüm bilgileri tüm açıklığı ile paylaştık. Geldiler görüştük. Ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. O nezaket çerçevesinde de ayrıldılar. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp sahada bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın terine ve bu kadar 110 bin karede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA: "SEVİYESİZCE MEYDAN OKUMA"

Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Milletimiz olanları görmekte. Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bugün açıkladıkları için benim söylediğim birşey deği. İş makinaları yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye sosyal medya üzerinden de yoğun bilgi kirliliği yapılması konusu, sosyal medyada yağmalama konusu, "havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın", son derece seviyesizce meydan okuma. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini her seferinde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen gidip son derece basitçe siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

Yok efendim yardımların kabul görmediği ile alakalı, "Bizim belediyemiz geldi havalimanını onardı"... Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu zannediyoruzsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Devletin yapamadığını bir tane belediye gelip yapacak. Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük.

Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz.

Ülkede seçim olabilir fakat şu dönem siyaset yapma dönemi değildir. Birlik beraberlik ve afetzedelere ulaşma onları kurtarma dönemidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde zaten en güçlü olduğumuz alanlardan biri bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikliklerin olmaması mümkün mü? Her bir bölgede binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz. Tüm gücümüzle buna müdahale ediyoruz. 04.17'de afet olmuştur hemen akabinde biz buradaydık. Gerek ulusal boyutta gerek uluslararası boyutta tüm kaynakları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Yapacağınız bir şey varsa sunarsınız biz de değerlendiririz. Her yaptığınız işi dronlarla fotoğraflayıp siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size.

Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini yapacağız. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlardı ya güzel hareketler diye çok çirkin yaklaşımlar ümit ediyorum ki bugün itibarıyla bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil birlik beraberlik, dayanışma zamanı."