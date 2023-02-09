Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Felaketin ardından dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri ülkemize geldi. Türk halkının misafirperverliği karşısında şaşıran ekiplerin mutluluğu sosyal medyaya yansıdı.
23 AB ÜLKESİ YARDIM EKİBİ GÖNDERDİ
Avrupa Birliği Komisyonu da AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.
Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.