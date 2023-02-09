Ekibin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" ifadeleri kullanıldı.