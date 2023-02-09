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    • Haberler
    • 09.02.2023 15:26
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    • 09.02.2023 15:26
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    Şaşırtan misafirperverlik! İspanya'dan gelen arama-kurtarma ekibinden pide fotoğrafıyla teşekkür

    Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından desteğini esirgemeyen ülkeler, yardım ekiplerini göndermeye devam ediyor. Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu. AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktı. Türkiye'ye gelir gelmez arama-kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler; vatandaşların destekleri karşısında mutlu oluyor. Yemek ikramları karşısında şaşıran İspanya ekibi teşekkürlerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Bütün insanlar acil durum ekiplerine döndü. Unutma, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Yardıma koşan ekipleri şaşırtan misafirperverlik

    Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Felaketin ardından dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri ülkemize geldi. Türk halkının misafirperverliği karşısında şaşıran ekiplerin mutluluğu sosyal medyaya yansıdı.

    23 AB ÜLKESİ YARDIM EKİBİ GÖNDERDİ
    Avrupa Birliği Komisyonu da AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.

    AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını da açıkladı.

    Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.

        46 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ
        İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

        Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı'na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK'nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman'a hareket etti.

        Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

        "ÖDEMEMİZE İZİN VERMİYORLAR"
        Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına başlayan İspanya ekibi halkın yemek ikramı karşısında şaşkına döndü.

            Ekibin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" ifadeleri kullanıldı.

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