Türkiye bu hikayelere ağlıyor! Saatler sonra gelen mucizeler: Kimi sadece birkaç günlük kimi ise birkaç yaşında...
Son dakika haberleri | Türkiye deprem bölgesinden gelen haberlere ağlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerininin insan üstü gayretiyle enkaz altından binlerce kişi sağ olarak kurtarıldı. Bu kurtarılanlar arasında birçok çocuk ve bebek de vardı. İşte Türkiye'yi ağlatan kurtarılma hikayeleri...
09.02.2023 11:33 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:25
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 61 saat sonra kurtarılan Zübeyde'nin "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor" sözleri yürekleri dağladı.
DURU'YA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık Duru bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Duru bebeği görevliler öperek battaniyeye sardı.