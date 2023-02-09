TMSF’den AFAD’a 102 milyon lira destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi. Fondan yapılan açıklamaya göre, TMSF ve TMSF yönetimindeki şirketlerinden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanıldığı kaydedildi.

TMSF'den yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

"Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunulmuştur. Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.