Hayalet şehre dönen Adıyaman’dan tüyler ürperten görüntüler!

Kahramanmaraş merkezli, şiddeti 7.7 ve 7.6 olan iki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşanan depremin ardından Adıyaman adeta hayalet şehre döndü. Adıyaman sokaklarında enkaz yığını haline gelen binalar, binaların altında kalan araçlar ve şehirdeki sessizlik tüyler ürpertti.

ŞEHİRDE BÜYÜK DRAM YAŞANIYOR

Toplamda 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiği, 38 bin 224 kişinin yaralandığı, 10 ili etkileyen deprem Adıyaman'ı vurdu. Şehir merkezinde birçok noktada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken çok katlı binaların yerle bir olduğu şehirde büyük dram yaşanıyor. Depremin 3'üncü gününde günün ilk ışıklarıyla kaydedilen görüntüler izleyenlerin adeta yüreğini sızlattı.