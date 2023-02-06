Prof. Dr. Naci Görür iktidar deprem konusunda büyük işler yaptı dedi, Fox'un sunucusu Selçuk Tepeli'nin yüzü düştü





"BU İKTİDAR İLK KEZ STRATEJİLERİ ÇAĞDAŞ HALE GETİRDİ

Görür'ün FOX TV'yi memnun etmeyen iktidarın çalışmalarına vurgu yaptığı açıklamaları ise şöyle: "20 senede bütün Türkiye'yi dirençli hale getirebiliriz. Nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Bu hükümet zamanına kadar, Türk hükümetleri farklı bir strateji yürütüyorlardı. 2010'dan sonra bu iktidar doğruyu yapmaya başladı. Diğer hükümetlerin yanlış politikası şuydu; tamamen afet yönetimine ve acil müdahale sistemine endeksliydiler. Bırakın depremde ölenler ölsün, biz sonra çizmeleri giyip deprem bölgesine giderlerdi. Geçici, kalıcı konutlar yaparız diyorlardı. 2010'da bu hükümet, doğruya doğru demek lazım. İlk kez stratejileri daha çağdaş hale getirdi. Biz afet yönetimine değil, zarar azaltıcı işlemlere, risk analizine talibiz denildi. Çok şey yaptılar. Depremin nerede olacağını, nasıl olacağını depremin zararlarını azaltmak için çalışmalar yaptılar. Dönüşüm yapıldı, risk yönetimi esasına geçildi. AFAD yeniden örgütlendi. Bütün kentlerde yaptığı bir plan var İl Risk Azaltma Planı."





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