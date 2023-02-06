Prof. Dr. Naci Görür iktidar deprem konusunda büyük işler yaptı dedi, Fox'un sunucusu Selçuk Tepeli'nin yüzü düştü

Türkiye yeni günde büyük bir acıyla uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Şu ana kadar 1651 can kaybı 11 bin 199 yaralı var. 5 bin 606 bina ise yıkıldı.
7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu. 10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu.
OPERASYONEL TETİKÇİLER DEPREM ÜZERİNDEN ALGIYA BAŞLADI
Yetkililer sahada canla, başla mücadele ederken bir takım şer odakları, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti üzerinden iktidara nefret kusmaya başladı. Muhalif yayınlarıyla bilinen FOX TV, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediği algısına girişti.
FOX'TV İKTİDARI ÖVÜNCE YÜZLER DÜŞTÜ
Bununla da yetinmeyen kanal, canlı yayında konuk ettiği Prof. Dr. Naci Görür'ün söylemlerini beğenmeyip yeni bir algı operasyonuna girişti. Prof. Dr. Görür, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hükümet afet ve deprem konusunda büyük işler yaptı" ifadelerini kullanınca sunucu Selçuk Tepeli araya girdi. Tepeli ısrarla "Ama uygulama kötü" ifadelerini kullanınca, Görür "Hayır yaptı" diyerek itiraz etti.