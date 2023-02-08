Osmaniye’de yapılan enkaz kurtarma çalışmalarında ekipler depreme yakalandı

Osmaniye'deki bir enkazda arama kurtarma çalışması esnasında yaşanan artçı deprem büyük korku dolu anlara sebep oldu. Sarsıntı üzerine insanlar kaçarak uzaklaşırken kısa süreli panikten sonra arama kurtarma çalışmaları devam etti.

ENKAZ ALTINDAN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerin başında gelen Osmaniye'de vefat edenlerin sayısı 600'ü yaralı sayısı ise 2500'ü geçti. Enkaz altındakileri kurtarma çalışması esnasında 10.48'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem büyük panik yaşattı. Ekiplerin, "sesimi duyan var mı" sözleri yankılanıyor, enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.