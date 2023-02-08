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    • Güncel
    • 08.02.2023 12:53
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    • 08.02.2023 13:54
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    Osmaniye'de yapılan enkaz arama kurtarma çalışmalarında ekipler artçı depreme yakalandı

    Osmaniye'de ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı esnada 5.3 şiddetindeki deprem, orada bulunan ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Osmaniye’de yapılan enkaz kurtarma çalışmalarında ekipler depreme yakalandı

    Osmaniye'deki bir enkazda arama kurtarma çalışması esnasında yaşanan artçı deprem büyük korku dolu anlara sebep oldu. Sarsıntı üzerine insanlar kaçarak uzaklaşırken kısa süreli panikten sonra arama kurtarma çalışmaları devam etti.

    ENKAZ ALTINDAN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerin başında gelen Osmaniye'de vefat edenlerin sayısı 600'ü yaralı sayısı ise 2500'ü geçti. Enkaz altındakileri kurtarma çalışması esnasında 10.48'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem büyük panik yaşattı. Ekiplerin, "sesimi duyan var mı" sözleri yankılanıyor, enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Güncel Osmaniye'de yapılan enkaz arama kurtarma çalışmalarında ekipler artçı depreme yakalandı
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